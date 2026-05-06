OM, OL Mercato : énorme bataille en vue pour un international marocain

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que la guerre est déjà déclarée entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais selon Voetbal International . Après plusieurs dossiers communs ces dernières semaines, les deux clubs français se retrouvent désormais à la lutte pour un international marocain très convoité : Zakaria El Ouahdi. Et la concurrence promet d’être féroce.

L’OM et l’OL encore opposés sur le mercato

Ces derniers mois, Marseille et Lyon ont régulièrement été associés aux mêmes profils sur le marché des transferts. Jonathan David, Pablo Pagis ou encore Youssouf Fofana ont notamment été annoncés dans le viseur des deux Olympiques.

Cette fois, c’est Zakaria El Ouahdi qui attire toutes les attentions. Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, le latéral droit de Genk plaît énormément aux dirigeants marseillais et lyonnais.

À seulement 24 ans, l’international marocain s’est imposé comme l’un des joueurs les plus performants du championnat belge cette saison.

Une saison impressionnante avec Genk

Arrivé à Genk en 2023, Zakaria El Ouahdi sort d’un exercice particulièrement réussi avec le club belge. Le défenseur marocain a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, avec des statistiques impressionnantes pour un latéral : 12 buts et 5 passes décisives.

Des performances qui ont logiquement attiré plusieurs clubs européens. Outre l’OM et l’OL, le PSV Eindhoven surveille également de très près le dossier afin d’anticiper le possible départ de Sergiño Dest cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, El Ouahdi ne sera toutefois pas bradé par Genk. Le club belge réclamerait environ 15 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Lyon semble avoir une longueur d’avance

Même si aucun favori clair ne se dégage pour le moment, plusieurs éléments pourraient permettre à l’Olympique Lyonnais de prendre l’avantage sur Marseille dans ce dossier.

Sportivement d’abord, l’OL apparaît aujourd’hui bien plus stable. Le club dirigé par Paulo Fonseca réalise une saison solide et se rapproche fortement d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

À l’inverse, l’OM traverse une période particulièrement compliquée entre crise sportive, tensions internes et incertitudes autour du projet global du club.

Un contexte plus favorable à l’OL

L’effectif lyonnais pourrait également offrir davantage de garanties à Zakaria El Ouahdi. À droite, l’avenir d’Hans Hateboer reste incertain tandis qu’Ainsley Maitland-Niles pourrait lui aussi quitter le club à moyen terme.

Du côté de Marseille, la situation est différente. Timothy Weah fait partie des rares satisfactions de la saison et semble solidement installé dans le couloir droit.

Des éléments qui pourraient peser lourd dans le choix final de l’international marocain.

Une nouvelle guerre entre les deux Olympiques

Une chose est sûre : l’OM et l’OL risquent encore de se livrer une bataille intense sur le marché des transferts cet été. Et le dossier Zakaria El Ouahdi pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons chauds du mercato français.

Reste désormais à savoir quel projet séduira le plus le latéral marocain, devenu l’un des profils les plus recherchés de Belgique.