OM, FC Nantes, OL, OGC Nice : un nouvel investisseur américain prêt à débarquer en Ligue 1 ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato ne se joue pas seulement sur le terrain. En coulisses, la Ligue 1 pourrait bien vivre un tournant majeur avec l’arrivée… d’un nouvel investisseur américain.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser en regardant du côté de l’Olympique de Marseille, du FC Nantes ou encore de l’Olympique Lyonnais, c’est un autre club qui est aujourd’hui au cœur des discussions : l’OGC Nice.

Un fonds américain passe à l’action

Selon Nice-Matin, les choses s’accélèrent sérieusement autour de la vente du club azuréen. Mandatée par Ineos, la banque Lazard multiplie les échanges avec plusieurs investisseurs.

Parmi eux ? Un fonds américain particulièrement intéressé… au point d’avoir déjà franchi une étape concrète.

Ces investisseurs venus d’outre-Atlantique ont récemment visité le centre d’entraînement de l’OGC Nice, accompagnés de Jean-Claude Blanc, figure clé du projet Ineos.

Un signal fort : on n’est plus dans une simple prise d’information.

Une vente déjà en marche

Le processus est lancé depuis plusieurs mois. Ineos, actuel propriétaire, souhaite céder le club et a déjà revu ses exigences à la baisse.

Initialement estimé autour de 200 millions d’euros, le prix pourrait désormais être négocié. Une ouverture qui attire logiquement de nouveaux profils d’investisseurs, notamment américains, toujours plus présents dans le football européen.

Mais tout n’est pas si simple.

Le maintien, condition obligatoire

Un élément clé pourrait tout faire basculer : le maintien en Ligue 1.

Pour finaliser une vente, l’OGC Nice doit impérativement rester dans l’élite. Une condition sine qua non pour sécuriser l’attractivité du club et conclure les négociations.

Sans cela, le dossier pourrait totalement se refroidir.

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Après avoir missionné la banque Lazard, Ineos a reçu 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗱'𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗮𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻𝘀 venus découvrir les installations du club azuréen en… pic.twitter.com/F2QoR8ZZik — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 3, 2026

Et les autres clubs dans tout ça ?

Pendant que Nice avance en coulisses, d’autres clubs comme l’Olympique de Marseille, le FC Nantes ou l’Olympique Lyonnais restent régulièrement évoqués dans des rumeurs de vente ou d’ouverture de capital.

Mais pour l’instant, aucun dossier n’est aussi concret que celui de Nice.

La Ligue 1 attire toujours plus les Américains

Ce nouvel intérêt confirme une tendance forte : la Ligue 1 séduit de plus en plus les investisseurs étrangers, et notamment américains.

Entre potentiel de développement, droits TV et valorisation encore accessible, le championnat français devient un terrain de jeu stratégique.

Et avec ce dossier niçois, un nouveau chapitre pourrait bientôt s’écrire.

Reste à savoir si ce projet ira jusqu’au bout… ou s’il restera une opportunité manquée de plus dans les coulisses du football français.