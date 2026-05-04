À LA UNE DU 4 MAI 2026
[14:00]ASSE Mercato : les Verts toujours en course pour la Ligue 1, ils peuvent remercier une cible très convoitée de Kilmer Sports !
[13:40]OM : Habib Beye frappe fort et écarte un joueur du groupe suite à la mise au vert !
[13:20]RC Lens Mercato : Malang Sarr pas encore prolongé, un club relance le dossier !
[13:00]OM : Julien Fournier en pole pour remplacer Benatia, Marseille accélère en coulisses
[12:40]OM, FC Nantes, OL, OGC Nice : un nouvel investisseur américain prêt à débarquer en Ligue 1 ?
[12:20]ASSE : après la défaite, les Verts humiliés par Troyes en plein titre !
[12:00]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA confirme le podium, Marseille décroche, Nantes condamné !
[11:40]ASSE : trois retours qui peuvent tout changer avant Amiens
[11:20]FC Nantes : coup de théâtre pour Yassine Benhattab !
[11:00]ASSE, Le Mans : Les probabilités ne jouent pas en faveur de Saint-Étienne pour la montée en Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, FC Nantes, OL, OGC Nice : un nouvel investisseur américain prêt à débarquer en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian - 4 Mai 2026, 12:40
💬 Commenter

Le mercato ne se joue pas seulement sur le terrain. En coulisses, la Ligue 1 pourrait bien vivre un tournant majeur avec l’arrivée… d’un nouvel investisseur américain.

Et contrairement à ce que l’on pourrait penser en regardant du côté de l’Olympique de Marseille, du FC Nantes ou encore de l’Olympique Lyonnais, c’est un autre club qui est aujourd’hui au cœur des discussions : l’OGC Nice.

Un fonds américain passe à l’action

Selon Nice-Matin, les choses s’accélèrent sérieusement autour de la vente du club azuréen. Mandatée par Ineos, la banque Lazard multiplie les échanges avec plusieurs investisseurs.

Parmi eux ? Un fonds américain particulièrement intéressé… au point d’avoir déjà franchi une étape concrète.

Ces investisseurs venus d’outre-Atlantique ont récemment visité le centre d’entraînement de l’OGC Nice, accompagnés de Jean-Claude Blanc, figure clé du projet Ineos.

Un signal fort : on n’est plus dans une simple prise d’information.

Une vente déjà en marche

Le processus est lancé depuis plusieurs mois. Ineos, actuel propriétaire, souhaite céder le club et a déjà revu ses exigences à la baisse.

Initialement estimé autour de 200 millions d’euros, le prix pourrait désormais être négocié. Une ouverture qui attire logiquement de nouveaux profils d’investisseurs, notamment américains, toujours plus présents dans le football européen.

Mais tout n’est pas si simple.

Le maintien, condition obligatoire

Un élément clé pourrait tout faire basculer : le maintien en Ligue 1.

Pour finaliser une vente, l’OGC Nice doit impérativement rester dans l’élite. Une condition sine qua non pour sécuriser l’attractivité du club et conclure les négociations.

Sans cela, le dossier pourrait totalement se refroidir.

Et les autres clubs dans tout ça ?

Pendant que Nice avance en coulisses, d’autres clubs comme l’Olympique de Marseille, le FC Nantes ou l’Olympique Lyonnais restent régulièrement évoqués dans des rumeurs de vente ou d’ouverture de capital.

Mais pour l’instant, aucun dossier n’est aussi concret que celui de Nice.

La Ligue 1 attire toujours plus les Américains

Ce nouvel intérêt confirme une tendance forte : la Ligue 1 séduit de plus en plus les investisseurs étrangers, et notamment américains.

Entre potentiel de développement, droits TV et valorisation encore accessible, le championnat français devient un terrain de jeu stratégique.

Et avec ce dossier niçois, un nouveau chapitre pourrait bientôt s’écrire.

Reste à savoir si ce projet ira jusqu’au bout… ou s’il restera une opportunité manquée de plus dans les coulisses du football français.

OGC NiceFC NantesOLOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OGC Nice, OL, OM