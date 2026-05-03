FC Nantes : énorme rebondissement dans l’affaire de l’informateur des Kita !

Nicolas-Pierre Bernot, le physiothérapeute et le coordinateur du secteur médical, ne serait finalement pas à l’origine des informations remontées à la direction du FC Nantes.

Cette semaine, les journalistes du podcast Sans Contrôle ont affirmé que le staff médical du FC Nantes jouerait un rôle d’informateur auprès de la direction, en relayant des informations sur la vie du vestiaire. Parmi les personnes visées, Nicolas-Pierre Bernot, physiothérapeute et coordinateur du secteur médical, a rapidement été pointé du doigt.

Une polémique renforcée par les propos de Waldemar Kita. Dans un entretien accordé à Eurosport, le 27 avril, le président nantais avait reconnu avoir pris la décision de limoger Luis Castro après un échange avec le staff médical. « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : « Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises », je fais quoi ? » », avait-il déclaré, alimentant ainsi les soupçons autour du rôle du secteur médical.

Face à ces accusations, Nicolas-Pierre Bernot a fermement démenti dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, tout en annonçant son départ du club à l’issue de la saison. « Les reproches qui me sont faits ne reflètent absolument pas la réalité de ce qui se passe au club. Je suis profondément triste et déçu de ces attaques sur mon intégrité et d’être positionné en bouc émissaire. (…) Je tiens à garantir sur ce que j’ai de plus cher que je n’ai jamais parlé au président pour critiquer un seul des coachs qui sont passés au FC Nantes et pas davantage Luis Castro, avec qui j’entretenais, d’ailleurs, de très bons rapports. Je ne suis pas parfait mais je suis intègre, loyal et fidèle et je ne suis certainement pas le manipulateur machiavélique, sournois et fourbe qui a pu être décrit. M’exposer ainsi et me faire passer pour le méchant, alors que j’ai eu à coeur de tout mettre en oeuvre au mieux pour le bien commun de l’entreprise dans la bienveillance et la loyauté vis-à-vis de tous est inqualifiable », s’est-il défendu.

Ouest-France apporte des rectifications dans cette affaire

Alors que cette affaire a fait grand bruit autour du FC Nantes, Ouest-France est finalement revenu sur ces accusations ce dimanche, affirmant que Nicolas-Pierre Bernot ne serait pas à l’origine des propos rapportés à Waldemar Kita. « Sa proximité avec Franck Kita, le directeur général du club, a longtemps suscité la méfiance de plusieurs staffs techniques », a nuancé le quotidien régional.