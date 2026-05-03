À LA UNE DU 3 MAI 2026
[20:10]ASSE : Cardona lâche un message fort après la défaite à Rodez
[19:48]OL – Stade Rennais : les compos sont tombées avec une surprise !
[19:30]PSG Mercato : Désiré Doué a répondu à l’offre XXL venue d’Angleterre
[19:28]Espanyol – Real Madrid : la compo d’Arbeloa est connue !
[19:10]Auxerre s’impose contre Angers et envoie presque le FC Nantes en Ligue 2
[18:50]Barça Mercato : une signature bouclée, deux nouveaux joueurs demandés par Flick
[18:30]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le prix de Pablo Pagis !
[18:10]ASSE : la stat qui relance l’espoir d’un scénario fou pour la montée directe en Ligue 1
[17:50]OM : l’IA dévoile le nouveau prix de vente du club
[17:30]PSG, RC Lens : Paris champion de France le week-end prochain si…
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Désiré Doué a répondu à l’offre XXL venue d’Angleterre

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 19:30
💬 Commenter
Désiré Doué avec le PSG

Alors qu’il pourrait faire l’objet d’une offre XXL d’un cador de Premier League, Désiré Doué ne serait pas vraiment tenté par un départ en Angleterre.

Cette semaine, le compte X @PSGInside_Actu a révélé qu’un club anglais préparerait actuellement une offre XXL, dépassant les 100 millions d’euros, pour l’ailier droit du Paris Saint-Germain, Désiré Doué. Pour l’heure, l’identité de ce prétendant reste inconnue, mais il pourrait s’agir d’un membre du Top 5 de Premier League, c’est-à-dire Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou Aston Villa.

Désiré Doué pas forcément emballé par un départ en Premier League

Si l’ancien Rennais est considéré comme intransférable par le PSG, qui envisagerait même de le prolonger avec une revalorisation salariale pour sécuriser son avenir, un départ ne semble pas à l’ordre du jour. Toujours selon le compte X @PSGInside_Actu, Désiré Doué ne serait pas particulièrement attiré par la Premier League. « Une préférence qui ne pencherait pas vers la Premier League », a ainsi assuré le suiveur du club de la capitale.

Recruté à l’été 2024 par le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais pour environ 50 millions d’euros, Désiré Doué a vu sa valeur grimper en flèche en l’espace de quelques mois seulement. Grâce à ses performances et à sa progression constante sous les couleurs parisiennes, le jeune international français est désormais estimé à 90 millions d’euros par Transfermarkt. Une valorisation en nette hausse qui confirme son statut de grand espoir du club de la capitale et du football européen, et qui explique également l’intérêt grandissant de plusieurs cadors étrangers à son égard.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot