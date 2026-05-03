PSG Mercato : Désiré Doué a répondu à l’offre XXL venue d’Angleterre

Alors qu’il pourrait faire l’objet d’une offre XXL d’un cador de Premier League, Désiré Doué ne serait pas vraiment tenté par un départ en Angleterre.

Cette semaine, le compte X @PSGInside_Actu a révélé qu’un club anglais préparerait actuellement une offre XXL, dépassant les 100 millions d’euros, pour l’ailier droit du Paris Saint-Germain, Désiré Doué. Pour l’heure, l’identité de ce prétendant reste inconnue, mais il pourrait s’agir d’un membre du Top 5 de Premier League, c’est-à-dire Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou Aston Villa.

Désiré Doué pas forcément emballé par un départ en Premier League

Si l’ancien Rennais est considéré comme intransférable par le PSG, qui envisagerait même de le prolonger avec une revalorisation salariale pour sécuriser son avenir, un départ ne semble pas à l’ordre du jour. Toujours selon le compte X @PSGInside_Actu, Désiré Doué ne serait pas particulièrement attiré par la Premier League. « Une préférence qui ne pencherait pas vers la Premier League », a ainsi assuré le suiveur du club de la capitale.

Recruté à l’été 2024 par le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais pour environ 50 millions d’euros, Désiré Doué a vu sa valeur grimper en flèche en l’espace de quelques mois seulement. Grâce à ses performances et à sa progression constante sous les couleurs parisiennes, le jeune international français est désormais estimé à 90 millions d’euros par Transfermarkt. Une valorisation en nette hausse qui confirme son statut de grand espoir du club de la capitale et du football européen, et qui explique également l’intérêt grandissant de plusieurs cadors étrangers à son égard.