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FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos a une nouvelle priorité à 150 millions d’euros !

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 10:00
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Luis Castro et Luis Enrique sur le terrain du Sporting avant le match de mardi.

Le PSG s’intéresse de près à Joan Martínez, jeune défenseur du Real Madrid Castilla âgé de 18 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs de la cantera madrilène.

Le PSG continue d’explorer le marché des jeunes talents européens, et cette fois, son regard se tourne vers la pépinière du Real Madrid. Selon MARCA, le club parisien suit de très près la situation de Joan Martínez, défenseur central de 18 ans évoluant avec le Castilla.

Un talent déjà identifié par Luis Campos

Le profil du jeune Espagnol ne laisse pas indifférent en Ligue 1. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, surveille depuis plusieurs mois son évolution et aurait déjà étudié sa situation contractuelle. Le joueur fait partie des éléments les plus prometteurs de La Fábrica, la célèbre académie madrilène.

Martínez, malgré son absence de début officiel avec l’équipe première, est déjà considéré en interne comme un futur membre potentiel du groupe professionnel du Real Madrid.

Un contrat blindé par le Real Madrid

Le club madrilène ne compte toutefois pas laisser partir facilement son joyau. Joan Martínez a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, avec une clause libératoire fixée à 150 millions d’euros. Une protection forte qui place le Real en position de force face aux approches extérieures.

En cas de négociation, le PSG devrait donc s’asseoir à la table des dirigeants madrilènes, aucun départ ne pouvant se faire sans accord direct entre les deux clubs.

Le PSG change de stratégie

Sous l’impulsion de sa nouvelle direction sportive, le PSG a abandonné sa politique de stars mondiales pour miser davantage sur les jeunes talents et la construction sur le long terme. Joan Martínez correspond parfaitement à ce nouveau modèle.

Comme l’a rappelé Nasser Al-Khelaïfi, le projet parisien repose désormais sur une idée claire : « fabriquer les stars plutôt que les acheter ».

Un contexte favorable au Real Madrid

Le dossier reste néanmoins complexe. Le Real Madrid fait face à une situation délicate en défense centrale, entre blessures et incertitudes contractuelles. Cette fragilité renforce l’importance des jeunes talents issus de l’académie, dont Joan Martínez fait partie.

Le club espagnol hésite donc à se séparer d’un joueur considéré comme une solution d’avenir dans un secteur stratégique.

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