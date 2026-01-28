Real Madrid : une clause record pour une pépite de 16 ans !

À seulement 16 ans, Léo Lemaitre fait déjà tourner les têtes dans les coulisses du Real Madrid. Franco-espagnol, défenseur moderne, il porte tous les espoirs des Merengues à son poste, alors que la France et l’Espagne se livrent une bataille féroce pour s’attacher ses futurs services internationaux…

Un Français de naissance, madrilène de cœur

Né à Saragosse d’un père français et d’une mère espagnole, Léo Lemaitre incarne à merveille la double culture qui anime le football européen. Biberonné à la rigueur française et à la technique ibérique, il opte rapidement pour le prestigieux centre de formation du Real, La Fabrica, dès ses 12 ans. Un choix de cœur, mais aussi d’ambition dans un club qui a vu éclore tant de talents tricolores ces dernières années.

Depuis son arrivée à Madrid, Lemaitre ne cesse de franchir les étapes à une vitesse déconcertante. De nouveau, chaque entraîneur lui accorde une pleine confiance : il s’impose titulaire dans toutes les catégories. Titulaire en U19 bien avant ses 17 ans, il goûte déjà à la Youth League et croise le fer avec des joueurs beaucoup plus âgés. Un surclassement qui traduit l’aura grandissante de ce jeune défenseur central aux mensurations impressionnantes.

Fort de son mètre 90 passé, Lemaitre impressionne par son impact dans les duels. Mais ce qui intrigue les observateurs, c’est surtout son profil moderne : gaucher, à l’aise techniquement, il assure la relance comme un milieu de terrain, gère la pression et s’intègre parfaitement aux phases de construction. Sa mobilité et sa vitesse en font le cauchemar des attaquants, tandis que son sens de l’anticipation rappelle celui des plus grands.

Un contrat record et une clause à 100 M€ pour Lemaitre au Real Madrid

À Madrid, personne n’a voulu prendre de risque avec son joyau. Résultat : Lemaitre a signé jusqu’en 2028 avec, à la clé, une clause libératoire surréaliste de 100 M. Pour un joueur qui n’a pas encore foulé les pelouses pros, le message est clair : le Real compte bâtir sur lui à long terme.

Lemaitre cristallise désormais l’attention bien au-delà de la capitale espagnole. D’autant plus que la question de sa nationalité sportive reste un enjeu brûlant : après avoir porté le maillot espagnol chez les jeunes, il vient d’être convoqué par les U17 français. Une victoire pour la Fédération française de football dans cette guerre d’influence, alors qu’en interne, son entourage confie que son rêve reste de briller sous le maillot bleu.

À Valdebebas, le nom de Léo Lemaitre circule déjà comme celui de la référence défensive de demain, promis à l’équipe première. Son association avec Joan Martinez est dans toutes les conversations, chacun percevant en lui l’un des plus gros espoirs du club – certains n’hésitent pas à évoquer une potentialité supérieure à celle de Dean Huijsen. Les décideurs madrilènes sont unanimes : Lemaitre est un projet sportif et humain sur lequel le club veut miser sur le long terme.

Léo Lemaitre n’est pas encore un nom grand public, mais son profil, son parcours et son contrat XXL font déjà de lui une énigme à suivre de près.