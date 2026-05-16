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FRANCE

Real Madrid : la dernière escapade de Kylian Mbappé et Ester Exposito fait encore polémique ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 00:00
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Kylian Mbappé (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans) et Ester Exposito sont de nouveau au centre des attentions polémiques en Espagne. 

Le moindre geste de Kylian Mbappé est désormais scruté à Madrid. Dans un contexte déjà tendu autour du Real Madrid, l’attaquant français se retrouve au centre d’une nouvelle vague de réactions après une sortie remarquée avec l’actrice espagnole Ester Expósito.

Une séquence qui fait parler

Selon plusieurs médias espagnols et des vidéos relayées sur les réseaux sociaux, Mbappé et sa compagne auraient été aperçus lors d’une sortie privée, avant de tenter de s’éloigner rapidement des caméras présentes sur place. Au même moment, un supporter se serait approché du capitaine des Bleus avec une réplique de la Coupe du monde dans l’espoir d’obtenir une photo et un autographe. Une scène banale en apparence… mais qui a rapidement pris une ampleur importante en ligne.

Certains internautes ont reproché au joueur français un manque de disponibilité envers les supporters, tandis que d’autres ont simplement défendu le droit du couple à préserver un minimum d’intimité dans sa vie privée. Comme souvent autour de Mbappé, le débat a rapidement dépassé le cadre de la simple anecdote.

Les réseaux sociaux s’enflamment

Depuis son arrivée au Real Madrid, chaque apparition publique de l’attaquant français génère une énorme attention médiatique, surtout dans une période où le club madrilène traverse plusieurs turbulences sportives et où l’avenir de certains cadres reste flou.

Dans ce contexte, la moindre attitude peut rapidement devenir un sujet polémique en Espagne. Qu’il s’agisse de performances sportives, de vie privée ou de communication, Mbappé reste aujourd’hui l’une des personnalités les plus exposées du football mondial. Et à Madrid, cette surexposition semble loin de ralentir.

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