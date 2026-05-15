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FRANCE

PSG : le premier renfort estival de Luis Enrique est international et ira au Mondial ! 

Par Bastien Aubert - 15 Mai 2026, 21:40
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Luis Enrique (PSG)

Le PSG compte un nouveau Mondialiste dans ses rangs et cela tombe plutôt bien puisqu’il sera le premier renfort estival de Luis Enrique.

Le PSG continue d’intégrer progressivement ses jeunes talents dans le groupe professionnel. Et un nom commence sérieusement à émerger dans la rotation de Luis Enrique : Khalil Ayari. L’international tunisien a participé à l’entraînement avec l’équipe première ce mercredi, un signal fort envoyé par le staff parisien quant à sa montée en puissance dans la hiérarchie. Aux déni§des nouvelles, le coach du PSG compte même l’intégrer à son groupe pro dès cet été pour lui faire goûter à la Ligue 1 la saison prochaine. 

Ayari intégré au groupe pro du PSG

Déjà suivi de près par Luis Enrique, le jeune joueur semble clairement entrer dans une nouvelle dimension. Son intégration progressive au sein du groupe professionnel confirme la volonté du PSG de miser sur la continuité entre formation et équipe première. L’objectif est simple : lui permettre de franchir un cap dans un environnement compétitif tout en préparant la saison prochaine.

Autre élément marquant : Khalil Ayari va également figurer dans le groupe de la Tunisie pour la prochaine Coupe du monde. Une exposition internationale majeure qui confirme sa progression rapide. Le PSG n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en avant cette évolution sur ses réseaux sociaux, preuve que le club suit de très près son développement et compte sur lui dans la rotation future.

Un rôle à venir dans la rotation… après le Mondial ! 

Selon les tendances, Ayari pourrait intégrer progressivement la rotation de l’équipe première dès la saison prochaine. Luis Enrique apprécie particulièrement les profils capables d’évoluer dans plusieurs registres et de s’adapter à différentes intensités de jeu. Dans un effectif aussi dense que celui du PSG, cette capacité d’adaptation sera essentielle pour exister dans la durée.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une logique déjà bien installée au club : valoriser les jeunes tout en les exposant progressivement au très haut niveau. Entre formation, intégration à l’entraînement et visibilité internationale, le PSG construit déjà l’avenir autour de ses jeunes talents.

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