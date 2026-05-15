Pronostic Paris FC – PSG : le PFC peut-il créer un nouvel exploit ?

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain aborde sereinement son dernier match de la saison sur la pelouse du Paris FC, deux semaines avant sa finale de Ligue des Champions contre Arsenal. De son côté, le PFC, 11e au classement, voudra réaliser un nouvel exploit face aux Parisiens après leur victoire en 16e de finale de Coupe de France (0-1), le 12 janvier dernier.

Ligue 1 – Paris FC vs PSG

Dimanche 17 mai 2026 · 21h · Stade Jean-Bouin

Paris FC : finir cette belle saison avec un coup d’éclat

Le Paris FC a déjà rempli une grande partie de ses objectifs cette saison. Promu en Ligue 1, le club francilien a rapidement assuré son maintien et s’est montré capable de rivaliser avec plusieurs grosses cylindrées du championnat. Cette dernière journée représente désormais une occasion idéale de marquer encore un peu plus les esprits dans ce derby parisien très attendu.

Face au PSG, le PFC n’aura absolument rien à perdre. Les hommes de Stéphane Gilli pourront jouer libérés, sans pression comptable, dans une rencontre où toute la pression médiatique sera tournée vers le futur finaliste de la Ligue des Champions.

Le précédent en Coupe de France reste forcément dans toutes les têtes. En janvier dernier, le Paris FC avait surpris le PSG grâce à une prestation défensive extrêmement solide et une efficacité maximale offensivement. Ce succès pourrait donner énormément de confiance aux Franciliens avant ce nouveau rendez-vous.

Dans le jeu, le PFC devrait chercher à défendre bas pour exploiter ensuite les espaces laissés par les Parisiens en transition rapide. Avec des joueurs capables d’attaquer vite la profondeur, le Paris FC possède plusieurs profils susceptibles de poser des problèmes à une défense parisienne qui pourrait être remaniée.

PSG : éviter les blessures avant Arsenal

Même si le titre est déjà acquis, le PSG voudra certainement conserver une dynamique positive avant sa finale européenne contre Arsenal. Luis Enrique devra toutefois gérer un équilibre délicat entre maintenir du rythme et éviter toute blessure à quinze jours du plus grand rendez-vous de la saison parisienne.

Le technicien espagnol pourrait ainsi faire souffler plusieurs cadres et offrir du temps de jeu à certains jeunes ou remplaçants. Mais même avec une équipe largement remaniée, le PSG conservera une énorme qualité technique et offensive.

Les Parisiens auront probablement la maîtrise du ballon durant une grande partie de la rencontre. Reste désormais à voir avec quelle intensité ils aborderont ce derby, face à une équipe du Paris FC qui jouera certainement ce match comme une finale.

Le PSG possède également une énorme profondeur de banc capable de faire basculer n’importe quelle rencontre. Même sans plusieurs titulaires habituels, les champions de France disposent d’individualités capables de faire des différences à tout moment.

Les confrontations récentes

Les deux clubs se sont affrontés à plusieurs reprises ces derniers mois entre la Ligue 1 et la Coupe de France.

Sur les 4 confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

PSG : 1 victoire

Paris FC : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Le Paris FC avait notamment créé la surprise en s’imposant 1-0 en Coupe de France en janvier dernier.

Les compos probables

La compo probable du Paris FC : Trapp – Traoré, Coppola, Otavio, Sangui – Less-Melou, Matondo – Ikoné, Munetsi, Simon – Immobile.

Absents : J. Lopez, Hamel, Alakouch (blessés), Mbow (suspendu).

La compo probable du PSG : Marin – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Beraldo, Dro, Lee – Mbaye, Barcola, Ramos.

Absents : Hakimi, Chevalier (blessés), Ndjantou (reprise).

Les joueurs à suivre

Bradley Barcola (PSG) : Très en forme ces dernières semaines, Bradley Barcola pourrait profiter de cette dernière journée de Ligue 1 pour poursuivre sa montée en puissance avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les un contre un, l’international français représente l’une des principales menaces offensives du PSG.

Ciro Immobile (Paris FC) : Recruté pour apporter son expérience et son sens du but au Paris FC, Ciro Immobile reste capable de faire basculer une rencontre sur très peu d’occasions. Redoutable dans la surface et toujours très intelligent dans ses déplacements, l’attaquant italien voudra marquer les esprits dans ce derby face au champion de France.

Les tendances de cotes : le PSG reste favori malgré les rotations possibles

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Paris FC (1) 5,70 ≈ 18% Le PFC croit à un nouvel exploit Match nul (X) 5,00 ≈ 20% Un scénario qui reste crédible Victoire PSG (2) 1,40 ≈ 71% Paris largement favori

Malgré la possibilité de voir Luis Enrique effectuer plusieurs rotations avant la finale de Ligue des Champions, les bookmakers considèrent toujours le PSG comme le grand favori de ce derby parisien. Le Paris FC conserve toutefois une petite crédibilité après son succès surprise en Coupe de France face aux Parisiens cette saison.

Nos pronostics pour Paris FC – PSG

Victoire du PSG : Même avec un turnover important, la qualité individuelle parisienne reste supérieure. Mais le contexte de fin de saison pourrait rendre ce derby plus accroché que prévu.

Les deux équipes marquent : Le Paris FC joue libéré et possède suffisamment d’arguments offensifs pour inquiéter une défense parisienne possiblement remaniée.

Plus de 2,5 buts dans le match : Les deux équipes pourraient profiter d’un match plus ouvert tactiquement, sans énorme pression comptable.

Score possible

1-2 pour le PSG : Le Paris FC devrait offrir une belle résistance dans ce derby et pourrait profiter d’un PSG moins intense défensivement. Mais la profondeur offensive parisienne semble malgré tout suffisante pour faire la différence en seconde période.