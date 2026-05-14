RC Lens : une grosse annonce va tomber le 1er juin, et ça fait déjà polémique

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Le RC Lens pourrait officialiser le 1er juin prochain l’arrivée d’Adidas comme équipementier… et le nouveau maillot est loin de faire l’unanimité chez les supporters.

Le RC Lens s’apprête à vivre un changement majeur dans son identité visuelle. Après plusieurs années sous équipementier Puma, le club sang et or passera officiellement chez Adidas à partir de la saison 2026/2027.

Selon les informations révélées par Footy Headlines, référence mondiale des leaks de maillots, le futur maillot domicile a déjà été dévoilé.

Ce changement marque également un retour symbolique aux trois bandes, déjà présentes dans l’histoire du club à certaines périodes (de 1974 à 1994 puis de 2011 à 2014).

Un design Adidas 2026… jugé trop “standard”

Le maillot leaké conserverait évidemment les couleurs historiques du club : jaune dominant avec des touches rouges, mais dans une construction plus moderne et minimaliste.

On y retrouverait : un template Adidas 2026 déjà utilisé sur d’autres clubs, avec les rayures rouges au niveau des épaules, du col et des manches, ainsi qu’un rendu global jugé plus “template global” que création unique du RC Lens.

Et c’est précisément ce point qui fait débat.

Les supporters déjà très critiques

Sur les réseaux sociaux, les premières réactions sont sans appel : le design ne fait pas l’unanimité. Les supporters critiquent surtout le côté très simple du maillot, et le manque d’imagination d’Adidas pour créer un maillot original.

Globalement, la tendance est claire : beaucoup de supporters n’aiment pas ce premier aperçu du futur maillot domicile.

Une annonce officielle attendue autour du 1er juin ?

Autre information qui circule fortement : le RC Lens pourrait officialiser ce nouveau maillot, ou du moins l’arrivée d’Adidas, le 1er juin prochain.

En effet, cette date a été affichée sur la vidéo publiée par le club à la suite de la qualification en Ligue des Champions vendredi dernier.

Adidas et le RC Lens, une nouvelle ère sous haute attente

Le retour d’Adidas chez les Sang et Or représente un tournant marketing important pour le club, avec un des plus gros contrat de Ligue 1.

Mais cette première fuite montre aussi un défi : réussir à proposer un design iconique, capable de séduire une base de supporters très attachée à l’identité du RC Lens.

Pour l’instant, le verdict est clair : le buzz est là… mais l’enthousiasme beaucoup moins.