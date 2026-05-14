Stade Rennais Mercato : Haise prêt à ramener à Rennes un joueur idéal pour le RC Lens ?

En quête d’un nouveau piston droit pour préparer l’après-Frankowski, le Stade Rennais serait intéressé par William Mikelbrencis, un profil qui pourrait aussi correspondre au RC Lens.

Le Stade Rennais a décidé d’accélérer sur le mercato. Fragilisé par les blessures à répétition de Przemyslaw Frankowski, le club breton explore activement le marché pour renforcer son couloir droit. Et un nom revient avec insistance : William Mikelbrencis, révélation française de Hambourg SV cette saison, comme le révèle Jeunesfooteux.

À 22 ans, l’ancien joueur du FC Metz sort de son exercice le plus abouti en Allemagne. Installé comme titulaire dans le rôle de piston droit lors de la deuxième partie de saison avec Hambourg, Mikelbrencis a convaincu grâce à son volume de jeu, sa capacité à répéter les efforts et sa qualité de projection offensive. Avec plus de 1 300 minutes disputées et quatre passes décisives en Bundesliga, le natif de Forbach attire désormais plusieurs clubs français.

Un profil taillé pour instaurer un système à 3

Du côté de Rennes, cette piste n’a rien d’un hasard. Même s’il reste fidèle au système rennais en 4-4-2 ou 4-3-3, Franck Haise a longtemps été identifié par son football de couloirs dans un système à pistons, que ce soit en 3-5-2 ou en 3-4-3. Et Mikelbrencis coche précisément ces critères : intensité, percussion, activité offensive et capacité à couvrir toute son aile pendant 90 minutes.

Surtout, le dossier est directement lié à la situation préoccupante de Przemyslaw Frankowski, prêté par Galatasaray jusqu’en juin 2027, avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions évaluée à 5,7 millions d’euros. L’international polonais, arrivé avec un certain statut après son passage réussi au RC Lens, peine à retrouver continuité et explosivité. Mollet, adducteurs, cuisse : les pépins musculaires se sont accumulés ces derniers mois et ont fortement ralenti sa progression en Bretagne. Malgré quelques séquences intéressantes début 2026, le doute commence à s’installer autour de sa fiabilité physique.

Le RC Lens également dans le coup ?

Mais Rennes pourrait ne pas être seul sur le coup. En effet, Foot Mercato révélait qu’un club du top 6 était vraiment très chaud sur Mikelbrencis, et on pouvait donc logiquement identifier le RC Lens comme destination probable. Un intérêt loin d’être anodin tant la trajectoire du joueur rappelle celui d’un certain Jonathan Clauss, devenu l’un des meilleurs pistons de Ligue 1 sous Franck Haise avant de rejoindre Marseille puis Nice.

À Lens, le poste de piston droit sera peut-être la priorité l’été prochain, avec un possible départ de Saud Abdulhamid. Le parallèle avec Clauss est évident, notamment dans cette capacité à devenir un véritable ailier supplémentaire dans un système à trois défenseurs.

Une belle opportunité mercato pour Rennes… et Lens

Le contexte contractuel rend également le dossier particulièrement attractif. En fin de contrat avec Hambourg, Mikelbrencis pourrait représenter une opportunité de marché majeure pour les clubs français. Le HSV tente toutefois de prolonger son jeune latéral avec une offre de longue durée et une revalorisation salariale importante.

Reste désormais à savoir qui remportera ce duel discret entre Rennes et Lens. Le SRFC veut renforcer la concurrence face à un Frankowski fragilisé, tandis que les Sang et Or rêvent peut-être déjà de relancer un nouveau “projet Clauss”.