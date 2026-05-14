OM : c’est confirmé pour l’avenir de Medhi Benatia !

Alors que son départ de l’OM semblait déjà acté, Medhi Benatia se rapprocherait désormais très fortement d’Al-Ittihad.

Le feuilleton Medhi Benatia touche probablement à sa fin du côté de Marseille. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le directeur du football de l’OM aurait trouvé un accord final avec Al-Ittihad pour devenir le nouveau patron du sportif du club saoudien.

Accord bien trouvé entre les deux parties

Une information déjà relayée sur notre site, mais qui a bien été confirmée ce jeudi par le compte saoudien ITTI BOOM, généralement bien informé sur l’actualité d’Al-Ittihad. Le média affirme qu’un accord définitif a été trouvé entre les deux parties et que l’officialisation devrait intervenir à la fin de la saison.

Depuis plusieurs jours, les signaux se multipliaient autour d’un départ du dirigeant marocain. Fabrizio Romano avait déjà expliqué qu’Al-Ittihad avait fait de Benatia une priorité pour succéder à Ramon Planes, sur le départ.

À Marseille, cette issue ressemble de plus en plus à une évidence. Fragilisé après les turbulences internes traversées par le club cette saison, Benatia avait pourtant conservé une influence majeure dans l’organigramme olympien malgré sa volonté initiale de quitter ses fonctions en février.

Une proposition XXL

Son travail sur plusieurs dossiers mercato, son réseau international et son poids dans les décisions sportives avaient convaincu Frank McCourt de le maintenir jusqu’à la fin de l’exercice. Mais l’offre saoudienne semble impossible à ignorer, tant sur le plan sportif que financier. Selon plusieurs médias, la proposition d’Al-Ittihad serait sans commune mesure avec les conditions offertes à l’OM.

Ce départ ouvrirait définitivement une nouvelle ère à Marseille. En coulisses, l’OM avancerait déjà sur la succession de Benatia avec le nom de Grégory Lorenzi, actuel dirigeant de Brest, qui revient avec insistance ces dernières heures.

Pour Benatia, ce possible rebond en Saudi Pro League marquerait une ascension express dans sa jeune carrière de dirigeant. Ancien capitaine des Lions de l’Atlas et ex-défenseur passé par la Juventus, le Bayern Munich ou encore l’AS Roma, l’ancien Olympien continue de voir sa cote grimper à l’international.