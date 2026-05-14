Si Grégory Lorenzi semblait proche de l’OM ces derniers jours, l’OGC Nice vient de casser l’ambiance.

Le dossier Grégory Lorenzi vient brutalement de se compliquer pour l’OM. Alors que le directeur sportif du Stade Brestois semblait se rapprocher sérieusement de Marseille ces derniers jours, l’OGC Nice n’aurait visiblement pas dit son dernier mot. Et la révélation de Nice-Matin pourrait totalement rebattre les cartes.

Selon le quotidien azuréen, Grégory Lorenzi aurait signé un document attestant de son engagement avec Nice… à condition que le club assure son maintien. Une information qui changerait forcément la donne au moment où l’OM pensait avoir pris une avance importante dans ce dossier stratégique.

L’OGC Nice prêt à faire valoir son accord avec Lorenzi ?

Toujours selon Nice-Matin, les dirigeants niçois comptent désormais utiliser ce document « une fois l’incertitude du terrain dégagée ». En clair, le Gym considère toujours Lorenzi comme son futur directeur sportif si le maintien est officiellement validé.

Un énorme coup dur pour Marseille, qui travaillait activement depuis plusieurs semaines pour convaincre le dirigeant brestois de rejoindre la cité phocéenne. L’OM avait pourtant accéléré récemment, séduit par le profil de Lorenzi, sa connaissance du football français et son excellent travail réalisé à Brest ces dernières saisons. L’idée d’un tandem avec Roberto De Zerbi plaisait également énormément en interne.

Un dossier loin d’être terminé

Ce nouveau rebondissement promet désormais une véritable bataille entre Nice et l’OM. Car malgré cet engagement évoqué par Nice-Matin, Marseille continue de pousser en coulisses et garde encore l’espoir de faire basculer le dossier.

Lorenzi, lui, se retrouve au centre d’un énorme bras de fer entre deux clubs ambitieux de Ligue 1. Et tant que la situation sportive de Nice ne sera pas définitivement réglée, le feuilleton pourrait encore réserver plusieurs surprises. Ce dossier est devenu beaucoup plus explosif que prévu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)