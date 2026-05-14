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FRANCE

ASSE Mercato : Kilmer veut déjà frapper fort avec un buteur international algérien

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 07:20
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Ivan Gazidis (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Encore loin d’être en Ligue 1, l’ASSE prépare déjà son mercato estival avec une cible commune avec le FC Metz, futur pensionnaire de Ligue 2.

L’ASSE prépare déjà l’offensive.  Alors que le club stéphanois est encore loin d’avoir validé définitivement son avenir en Ligue 1, les dirigeants travaillent en coulisses sur le prochain mercato estival. Et une nouvelle piste venue d’Algérie commence sérieusement à prendre de l’épaisseur du côté du Forez.

Selon Foot Mercato, l’ASSE suit avec attention le profil de Ben Ahmed Kohili, jeune attaquant prometteur du Paradou AC. À seulement 20 ans, l’international algérien attire déjà plusieurs clubs français grâce à ses performances très remarquées cette saison.

Le Paradou, véritable usine à talents

Le Paradou AC est devenu au fil des années une référence dans la formation en Algérie. Plusieurs joueurs majeurs y ont explosé avant de rejoindre l’Europe, comme Ramy Bensebaïni, Youcef Atal ou encore Hicham Boudaoui. Et Ben Ahmed Kohili pourrait bien être le prochain à suivre cette trajectoire.

Malgré un temps de jeu encore limité, le jeune buteur affiche déjà des statistiques intéressantes avec 4 buts et 1 passe décisive en seulement 6 titularisations cette saison. Des performances qui ont rapidement éveillé l’intérêt de plusieurs recruteurs européens.

Le FC Metz également sur le coup

Mais l’ASSE n’est pas seule dans ce dossier. Le FC Metz surveille lui aussi de très près l’évolution du joueur et pourrait accélérer dans les prochaines semaines. Estimé à environ 400 000 euros, Kohili représente surtout une opportunité de marché intéressante pour des clubs cherchant à miser sur des profils à fort potentiel avant une possible explosion.

Du côté de Kilmer Sports Ventures, la stratégie semble d’ailleurs de plus en plus claire : investir sur des jeunes talents à forte valeur de revente plutôt que sur des joueurs confirmés et coûteux. Le profil du jeune Algérien colle parfaitement à cette nouvelle politique sportive. Reste désormais à savoir si l’ASSE évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Car l’avenir du club pourrait forcément peser lourd dans ce type de dossier.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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