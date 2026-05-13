ASSE : Montanier fait passer un message très fort aux Verts et aux supporters avant Rodez

Après la victoire contre Amiens (5-0), Philippe Montanier a tenu à ses joueurs, dans le vestiaire, un discours qui en dit long sur sa détermination à ramener l’ASSE en Ligue 1 via les barrages.

Après plusieurs semaines compliquées et une série de trois défaites qui avaient fragilisé le club dans le sprint final, l’ASSE a retrouvé son football au meilleur moment. Le succès contre Amiens a relancé la dynamique stéphanoise avant les barrages d’accession.

Devant plus de 40 000 supporters, les Verts ont écrasé la lanterne rouge. Pourtant, Philippe Montanier a immédiatement voulu garder son groupe sous pression malgré l’euphorie du moment.

Montanier y croit dur comme fer

Dans les images publiées par le club dans son Inside de la semaine, excellent, le technicien stéphanois apparaît déterminé et lucide devant ses joueurs :

« On ne monte pas directement en Ligue 1 mais ne soyez pas trop déçus les gars. Ça ne dépendait pas de nous. Le Mans mérite, ils sont allés gagner là où nous n’avons pas réussi à gagner. Mais on a gagné 5-0 devant 40 000 spectateurs. Après trois défaites on retrouve une dynamique positive. »

Une prise de parole forte qui montre que le staff stéphanois veut transformer cette victoire en véritable déclic psychologique avant les matches couperets.

Montanier a ensuite insisté sur la gestion mentale et physique de cette dernière ligne droite :

« Reposez-vous, et restez focus, la nutrition, le sommeil. »

Le coach des Verts sait que les détails feront désormais toute la différence dans des barrages où l’intensité émotionnelle et physique sera maximale.

“Jamais on abandonne”

Mais c’est surtout la fin du discours de Philippe Montanier qui a marqué les esprits des supporters stéphanois. Avec des mots puissants, l’entraîneur de l’ASSE a rappelé ce qui fait selon lui l’identité profonde du club.

« Il reste trois matches pour monter en L1. Y a qu’un objectif c’est la montée. Certains d’entre vous l’ont déjà fait. Moi aussi je l’ai déjà fait. On n’abandonne pas. Jamais on abandonne. Parce que c’est l’ADN de ce club. On repart pour un combat de trois rounds et on va le gagner. »

Cette phrase symbolise parfaitement l’état d’esprit que veut insuffler Montanier avant le duel contre Rodez. Malgré la frustration de ne pas être monté directement, l’ASSE refuse de renoncer à son rêve de Ligue 1. Surtout que Montanier bénéficie de bonnes nouvelles concernant son groupe.

Touché aux adducteurs ces dernières semaines, Kévin Pedro a repris l’entraînement collectif. Julien Cardinal et Joshua Duffus, sortis blessés contre Amiens, sont eux aussi de retour avec le groupe stéphanois.

Des renforts précieux au moment où les Verts jouent désormais toute leur saison sur trois matches.

Entre un Geoffroy-Guichard en fusion, une dynamique retrouvée et un entraîneur plus mobilisé que jamais, l’ASSE avance vers ce barrage avec une conviction : la montée est encore possible.