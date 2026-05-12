ASSE : énorme bataille ce soir pour retrouver les Verts !

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L’AS Saint-Étienne connaît désormais l’identité des deux clubs qui vont se battre ce soir pour décrocher le droit d’affronter les Verts vendredi à Geoffroy-Guichard. À 20h30, le Red Star FC reçoit le Rodez Aveyron Football dans un play-off sous très haute tension.

Un match couperet. Une place pour continuer à rêver de Ligue 1. Et surtout un rendez-vous au Chaudron à aller chercher.

Un match sans retour possible

Le scénario est simple : le vainqueur poursuivra sa route vers la montée et retrouvera l’ASSE vendredi soir dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent.

Le perdant, lui, verra sa saison s’arrêter brutalement après des mois d’efforts.

Autant dire que la pression sera immense à Saint-Ouen pour cette rencontre qui sent déjà la poudre.

Rodez arrive avec une dynamique terrifiante

Sur le plan de la forme, Rodez impressionne énormément. Les Ruthénois n’ont plus perdu en Ligue 2 depuis le 7 novembre et restent tout simplement l’une des équipes les plus performantes du championnat sur les derniers mois.

Avec une victoire récente à Annecy et une incroyable série d’invincibilité, Rodez débarque dans ces play-offs avec une énorme confiance.

Le club aveyronnais s’est construit une réputation d’équipe extrêmement difficile à manœuvrer grâce à son jeu direct, agressif et très efficace offensivement.

Le Red Star veut faire parler Geoffroy… avant Geoffroy

En face, le Red Star a retrouvé des couleurs après un passage plus compliqué au début de l’année 2026.

Les Audoniens restent sur plusieurs résultats convaincants avec notamment des succès contre Guingamp et Amiens. À domicile, le club francilien espère désormais s’appuyer sur son public pour faire tomber l’équipe en forme du moment.

Le style du Red Star contraste totalement avec celui de Rodez : plus de possession, davantage de maîtrise collective et un bloc très organisé.

Un duel qui promet une énorme bataille tactique

Les confrontations récentes entre les deux équipes montrent d’ailleurs un équilibre presque parfait.

Le Red Star reste difficile à battre dans ce duel mais Rodez semble arriver avec une confiance largement supérieure actuellement.

Les statistiques confirment aussi deux identités très différentes :

Le Red Star aime contrôler le ballon et construire

Rodez préfère attaquer rapidement et punir les transitions

Ce choc pourrait donc rapidement devenir une bataille tactique extrêmement fermée où le moindre détail fera la différence.

L’ASSE observe déjà son futur adversaire

Du côté de Saint-Étienne, ce match sera évidemment suivi avec énormément d’attention.

Car vendredi, les Verts devront affronter une équipe déjà lancée dans l’intensité des play-offs. Rodez impressionne par sa forme actuelle tandis que le Red Star possède l’avantage du terrain et une solide organisation défensive.

Une chose paraît certaine : l’ASSE devra se préparer à une énorme bataille vendredi soir au Chaudron.