ASSE Mercato : Lucas Stassin déjà ciblé par l’OM ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato estival n’a même pas encore ouvert que certains supporters de Olympique de Marseille se projettent déjà sur les futurs renforts offensifs du club phocéen. Et un nom revient avec insistance ces dernières heures : Lucas Stassin.

Le jeune buteur de AS Saint-Étienne continue d’attirer les regards après une saison très prometteuse sous les couleurs stéphanoises.

Grégory Lorenzi et les “bons coups” du mercato

Du côté de Marseille, l’éventuelle arrivée de Grégory Lorenzi dans l’organigramme sportif excite déjà de nombreux supporters. Réputé pour sa capacité à flairer des profils à fort potentiel, Lorenzi pourrait justement être tenté par le dossier Lucas Stassin.

L’attaquant belge coche plusieurs cases : jeune, déjà performant, avec une énorme marge de progression et une valeur marchande encore accessible comparée à d’autres profils européens.

Kilmer Sports a toujours fermé la porte

Depuis plusieurs mois, Lucas Stassin est régulièrement annoncé sur le départ de Saint-Étienne. Pourtant, Kilmer Sports a toujours affiché une position très ferme concernant son jeune attaquant.

Les dirigeants stéphanois auraient notamment réclamé des montants jugés très élevés pour envisager un transfert, preuve de l’importance du joueur dans le projet des Verts.

Mais la situation pourrait rapidement évoluer en fonction de la fin de saison de l’ASSE.

Les barrages pourraient tout changer

Comme le soulignent plusieurs supporters marseillais sur les réseaux sociaux, un éventuel échec de Saint-Étienne dans les barrages d’accession pourrait totalement rebattre les cartes.

Le maintien du club en Ligue 2 pour une deuxième saison consécutive compliquerait fortement les chances de conserver Lucas Stassin.

Un supporter de l’OM résume parfaitement cette idée :

« Il reste 2 ans de contrat à Stassin. Si Saint-Etienne ne réussit pas les barrages pour la montée en Ligue 1, cela va forcément ouvrir la porte à un départ. » Il reste 2 ans de contrat à Stassin.



Si Saint-Etienne ne réussit pas les barrages pour la montée en Ligue 1, cela va forcément ouvrir la porte à un départ. — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) May 10, 2026

L’OM à l’affût d’une opportunité ?

Avec les nombreuses incertitudes offensives qui entourent déjà le mercato marseillais, le profil de Lucas Stassin pourrait rapidement devenir une piste crédible.

Reste désormais à savoir si l’ASSE parviendra à conserver son joyau belge… ou si Marseille tentera réellement de passer à l’action cet été.