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FRANCE

Stade Rennais : Antoine Kombouaré moqué après la victoire de Rennes !

Par Louis Chrestian - 11 Mai 2026, 15:40
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Le Stade Rennais ne s’est pas contenté de battre le Paris FC ce dimanche (2-1). Après la rencontre, le club breton a également lancé une petite pique très remarquée à Antoine Kombouaré sur les réseaux sociaux.

Une référence directe à une séquence devenue virale il y a quelques semaines… et qui continue visiblement de faire sourire en Ligue 1.

Le clash de Kombouaré toujours dans toutes les têtes

Pour rappel, Antoine Kombouaré avait beaucoup fait parler après une conférence de presse particulièrement tendue à la suite de la défaite du Paris FC contre Lille (0-1).

Agacé par le ton employé par un journaliste, le technicien du PFC avait brutalement interrompu l’échange pour recadrer son interlocuteur sur le tutoiement utilisé en conférence de presse.

Une scène rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, largement commentée par les supporters et les médias.

Le coach kanak avait alors insisté sur le respect dans les échanges avec la presse, une séquence qui avait divisé les internautes entre défense du respect et réaction jugée excessive.

Rennes en remet une couche après la victoire

Et visiblement, du côté du Stade Rennais, cette histoire n’a pas été oubliée.

Après la victoire rennaise contre le Paris FC (2-1), le club breton a publié un message ironique sur X qui n’est pas passé inaperçu :

« Belle victoire, maintenant on va aller en conférence de presse vouvoyer Coach Kombouaré. »

Une publication moqueuse assumée qui a immédiatement fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux.

Une sortie qui amuse énormément les internautes

Très rapidement, le message du Stade Rennais a circulé massivement en ligne.

Beaucoup d’internautes ont salué l’humour du community manager rennais tandis que d’autres ont trouvé la pique un peu facile envers Antoine Kombouaré.

Une chose est certaine : cette séquence continue de coller à la peau du coach parisien.

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