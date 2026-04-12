RC Lens : Pierre Sage zappé pour le titre de meilleur coach de Ligue 1, ça fait jaser à Lens… et au FC Nantes !

Les performances récentes d’Antoine Kombouaré suscitent de nombreuses réactions, notamment du côté des supporters du FC Nantes. Longtemps critiqué lors de son passage sur le banc nantais, le technicien voit aujourd’hui son travail être réévalué par une partie du public. En cause : les résultats obtenus avec le Paris FC, notamment la victoire face à l’AS Monaco (4-1), dans un contexte où le club francilien affiche une dynamique très positive en Ligue 1.

Selon le journaliste de Libération, Grégory Schneider, consultant sur L’Equipe TV « Si Antoine Kombouaré n’est pas élu meilleur coach de #Ligue1 en fin de saison, je n’y comprends plus rien. C’est extraordinaire. Toutes les limites sont explosées ». Schneider semble donc oublier la superbe saison de Pierre Sage sur le banc du RC Lens, 2e de Ligue 1.

Une prise de position médiatique qui provoque des réactions aussi bien dans le Nord qu’à Nantes.

Kombouaré encensé, Sage oublié

Une sortie forte, justifiée selon lui par les performances impressionnantes du technicien avec le Paris FC, notamment après une victoire éclatante contre l’AS Monaco (4-1).

Le club parisien affiche en effet une dynamique très positive, ce qui a contribué à relancer la cote de Kombouaré, longtemps critiqué ces dernières saisons.

Mais cette prise de position pose question : comment ne pas évoquer Pierre Sage dans ce débat ?

Une saison XXL du RC Lens

Car dans le même temps, le RC Lens réalise une saison remarquable. Installés à la 2e place de Ligue 1, les Sang et Or impressionnent par leur régularité, leur solidité et leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

À la tête de cette réussite, Pierre Sage incarne une véritable montée en puissance. Son travail tactique, sa gestion du groupe et sa capacité à tirer le meilleur de son effectif sont largement salués… sauf dans certaines prises de parole médiatiques.

Pour de nombreux observateurs et supporters lensois, ignorer Sage dans la course au titre de meilleur coach relève tout simplement de l’incompréhension. Du côté du FC Nantes, les propos en faveur de Kombouaré font également réagir. Il faut dire que le passage du technicien chez les Canaris a laissé un souvenir contrasté, voire douloureux pour une partie des supporters. Critiqué pour le jeu proposé et les résultats irréguliers, Kombouaré n’avait pas fait l’unanimité à la Beaujoire.

Le voir aujourd’hui encensé comme favori pour le titre de meilleur coach de Ligue 1 provoque donc une certaine ironie, voire de l’agacement, chez certains fans nantais.