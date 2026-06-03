Real Madrid : Florentino Pérez démarre son mercato tambour battant !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Real Madrid n’a pas encore officiellement lancé son mercato, mais en coulisses, la Casa Blanca frappe déjà très fort. Alors que les élections présidentielles agitent le club merengue, Florentino Pérez avance ses pions à vitesse grand V. Après avoir quasiment verrouillé Ibrahima Konaté, le président madrilène aurait désormais bouclé l’arrivée de Denzel Dumfries.

Une journée complètement folle pour le Real Madrid, qui est en train de régler en un temps record l’un de ses plus gros chantiers de l’été : sa défense.

Pérez veut reconstruire une défense XXL

Avec les départs annoncés de David Alaba et Dani Carvajal, le Real Madrid devait impérativement se renforcer derrière. Et comme souvent, Florentino Pérez n’a pas attendu que le marché s’emballe pour passer à l’action.

Plus tôt dans la journée, le dossier Ibrahima Konaté a pris une tournure spectaculaire. Alors qu’une prolongation à Liverpool semblait encore possible, l’international français aurait finalement décidé de quitter les Reds libre de tout contrat. Une aubaine pour le Real Madrid, qui aurait trouvé un accord verbal avec le défenseur central de 27 ans.

Si Florentino Pérez reste président de la Casa Blanca, Konaté devrait donc débarquer à Madrid. Un renfort de poids, gratuit, expérimenté et parfaitement adapté aux exigences du très haut niveau.

Mais le Real ne s’est pas arrêté là.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!



Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.



Here we go, expected right after. 🔜



Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Dumfries, le gros coup à 20 M€

Quelques heures seulement après l’avancée majeure sur Konaté, le Real Madrid aurait également conclu l’arrivée de Denzel Dumfries. Le latéral droit de l’Inter Milan était ciblé pour compenser le départ de Dani Carvajal, et le dossier aurait avancé très rapidement.

Selon Fabrizio Romano, l’international néerlandais a déjà donné son accord pour rejoindre la capitale espagnole. Le Real Madrid serait prêt à payer le montant de sa clause libératoire, estimée à 20 millions d’euros. Un prix particulièrement intéressant pour un joueur confirmé, sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2028.

À 30 ans, Dumfries apporte puissance, expérience, volume de jeu et mentalité de compétiteur. Un profil parfait pour un Real Madrid qui veut rester au sommet en Europe tout en renouvelant progressivement son effectif.

🚨⚪️ Inter have been informed last night about the agreement reached between Real Madrid and Denzel Dumfries.



Real will trigger €20m release clause as the deal is already done. ✅ pic.twitter.com/KZAwl9zlfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Le chantier défensif presque déjà réglé

En une seule journée, Florentino Pérez a donc envoyé un message très clair : le Real Madrid ne compte pas subir ce mercato. Avec Konaté dans l’axe et Dumfries sur le côté droit, la Casa Blanca s’offre deux renforts capables de changer immédiatement le visage de sa défense.

Le plus impressionnant reste la rapidité avec laquelle les dossiers ont avancé. Alors que les élections présidentielles empêchent encore toute officialisation, le clan Pérez a déjà posé les bases d’un mercato ambitieux. Et si tout dépend encore du résultat du scrutin, les supporters madrilènes peuvent déjà avoir le sourire.

Le Real Madrid ne veut pas seulement remplacer ses cadres sur le départ. Il veut frapper fort, anticiper et continuer à bâtir une équipe taillée pour dominer l’Europe.

Le Real envoie un avertissement à l’Europe

Avec ces deux dossiers, Florentino Pérez prouve une nouvelle fois qu’il reste l’un des dirigeants les plus redoutables du marché. Konaté libre, Dumfries pour seulement 20 millions d’euros : sur le papier, le Real Madrid pourrait réaliser deux opérations extrêmement intelligentes.

La défense, qui apparaissait comme un chantier majeur, pourrait être en grande partie réglée avant même l’ouverture officielle du mercato. Un scénario presque idéal pour la Casa Blanca, qui pourra ensuite se concentrer sur d’autres secteurs de jeu.

Le message est clair : le Real Madrid est déjà en feu sur le mercato. Et si Florentino Pérez reste aux commandes, l’été merengue pourrait rapidement devenir brûlant.