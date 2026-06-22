Courtisé par le PSG et le Real Madrid au mercato, Michael Olise (24 ans) n’a que très peu de chance de quitter le Bayern Munich cet été.

Le feuilleton Michael Olise semble déjà prendre une direction très claire. Annoncé dans le viseur du PSG mais également du Real Madrid, Michael Olise continue d’alimenter les rumeurs du mercato. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du Bayern Munich, l’international français attire forcément les convoitises des plus grands clubs européens. Pourtant, un départ dès cet été apparaît aujourd’hui hautement improbable.

« Olise a 10% de chance de signer au Real Madrid »

Arrivé en Bavière avec l’ambition de franchir un cap dans sa carrière, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est rapidement imposé comme l’un des éléments offensifs les plus précieux du Bayern Munich. Ses performances ont naturellement attiré l’attention de plusieurs cadors, notamment le PSG, toujours à la recherche de talents français capables de renforcer son secteur offensif.

Mais du côté de l’Allemagne, l’idée d’un transfert ne semble pas être à l’ordre du jour. Le Bayern Munich n’a aucune intention de se séparer de son joueur et sa position paraît particulièrement ferme. Une déclaration de Josep Pedrerol, journaliste bien connu de l’émission espagnole El Chiringuito, vient d’ailleurs refroidir sérieusement les spéculations autour d’un éventuel départ vers le Real Madrid. « Je donne 10% de chance à Olise de signer au Real Madrid, négocier avec le Bayern Munich est très compliqué. »

Le PSG aussi impacté ?

Une sortie qui en dit long sur la difficulté d’un tel dossier. Si le Real Madrid, habitué aux gros transferts, semble déjà avoir très peu d’espoir de boucler l’opération, la situation paraît tout aussi compliquée pour le PSG. Le club parisien reste attentif à de nombreuses opportunités sur le marché, mais convaincre le Bayern Munich de lâcher l’un de ses joueurs majeurs nécessiterait probablement une offre colossale. À l’heure actuelle, aucun signal ne laisse penser que les dirigeants bavarois seraient prêts à ouvrir la porte. Pour le PSG, cette tendance pourrait rapidement pousser Luis Enrique et sa direction sportive à privilégier d’autres pistes offensives.

Le technicien espagnol souhaite renforcer son effectif avec des profils capables d’apporter immédiatement une plus-value, mais les dossiers réalisables restent une priorité. Sauf retournement de situation spectaculaire dans les prochaines semaines, Michael Olise devrait donc poursuivre son aventure au Bayern Munich. Les déclarations venues d’Espagne confirment en tout cas une tendance de plus en plus forte : le Français est considéré comme quasiment intransférable cet été. Le PSG peut toujours rêver, mais aujourd’hui, la réalité du marché semble éloigner considérablement la perspective d’une arrivée d’Olise dans la capitale française.