OM : La vente à 25 M€ qui renfloue les caisses marseillaises

Le départ de Facundo Medina ne faisait plus guère de doute, il est désormais officiel. L’OM a annoncé le transfert du défenseur argentin au Bayer Leverkusen, une opération qui rapporte 25 M€ au club phocéen.

L’OM officialise le départ de Medina

On vous en parlait dès dimanche : le dossier Medina avait connu son dénouement avec un départ vers le Bayer Leverkusen. L’OM a officialisé ce lundi le transfert de l’international argentin, arrivé à Marseille à l’été 2025 en provenance du RC Lens.

« Facundo Medina est transféré au Bayer Leverkusen, sixième du dernier exercice de D1 allemande. L’Olympique de Marseille remercie Facundo Medina pour son implication, son engagement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a indiqué le club phocéen.

Une seule saison et 26 matchs à Marseille

Le défenseur de 27 ans quitte donc la Canebière après une seule saison. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, Medina a disputé 26 rencontres sous le maillot olympien. Son passage aura notamment été perturbé par plusieurs pépins physiques, sans lui permettre de répondre pleinement aux attentes placées en lui.

OFFICIEL : Facundo Medina quitte déjà l’Olympique de Marseille. Un an après son arrivée, l’international argentin s’engage avec le Bayer Leverkusen, une vente qui permet à l’OM de renflouer ses caisses. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2087205645967671327

Un chèque de 25 M€ pour l’OM

Le développement majeur concerne le montant de l’opération. Selon Foot01, l’OM récupère 25 M€ grâce à ce transfert. Une somme supérieure à la valeur marchande actuelle de Medina, estimée à 18 M€ par Transfermarkt.

La direction phocéenne réalise ainsi une vente importante pour ses finances tout en tournant rapidement la page avec un joueur qui n’aura passé qu’un exercice à Marseille. Medina va désormais tenter de se relancer en Bundesliga sous les couleurs du Bayer Leverkusen.