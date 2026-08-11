OM : La priorité offensive à 6 M€ échappe encore à Marseille !

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM, Haissem Hassan devrait finalement poursuivre sa carrière loin de la Canebière. L’ailier égyptien, qui avait donné sa préférence au club phocéen, se dirige vers le Celtic Glasgow pour un montant inférieur aux exigences initiales du Real Oviedo.

Hassan avait donné son accord à l’OM

Révélation égyptienne de la dernière Coupe du monde, Haissem Hassan figurait parmi les priorités offensives de l’OM. L’ailier de 24 ans avait même donné son accord verbal aux dirigeants marseillais et repoussé d’autres propositions afin de privilégier une arrivée en Provence.

Mais les difficultés financières du club phocéen ont considérablement ralenti le dossier. Malgré plusieurs départs, Marseille n’est toujours pas en mesure de lancer véritablement son recrutement. La vente avortée de Pierre-Emile Hojbjerg à Newcastle aurait notamment pu débloquer l’opération.

Le Celtic rafle la mise pour 6 M€

Selon les informations relayées par Foot01, le Celtic Glasgow a finalement pris les devants devant l’OM et plusieurs formations saoudiennes. Un accord aurait été trouvé avec le Real Oviedo autour d’un transfert estimé à 6 M€.

Le montant interpelle puisque le club espagnol espérait jusqu’ici récupérer au moins 10 M€. La présence d’éventuels bonus n’est pas encore connue. Valorisé à 8 M€ par Transfermarkt, Hassan a vu sa cote fortement progresser depuis son arrivée à Oviedo.

Une autre opération avance en interne

Si cette piste offensive s’éloigne, l’OM travaille également sur la continuité de ses éléments prometteurs. Alexis Koum devrait ainsi prolonger son contrat avec son club formateur jusqu’en 2029.

Alexis Koum va prolonger son contrat avec l’OM jusqu’en 2029. — @LaMinuteOM_ https://twitter.com/LaMinuteOM_/status/2087191505567977616

Pour Haissem Hassan, l’attente aura finalement été trop longue. Le Celtic en profite pour récupérer à prix réduit un joueur qui avait pourtant fait de Marseille sa destination prioritaire.