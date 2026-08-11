LOSC : Un tournant décisif se dessine pour ses deux pépites !

Sollicité pour Ayyoub Bouaddi et Matias Fernandez-Pardo, le LOSC arrive à un moment charnière de son mercato. Elton Mokolo estime que les décisions prises dans ces deux dossiers révéleront les ambitions lilloises pour la saison à venir.

Bouaddi, un départ devenu difficile à repousser

On vous en parlait mi-juillet concernant l’avenir d’Ayyoub Bouaddi : le LOSC avait envoyé un signal fort à ses prétendants, dont le PSG. Le dossier prend désormais une nouvelle dimension avec l’intérêt de Manchester City, évoqué par Elton Mokolo.

Sur le plateau de l’After Foot, le consultant reconnaît qu’une offre des Citizens pourrait paraître « irrefusable ». À ses yeux, Lille doit donc surtout parvenir à valoriser au mieux son milieu de terrain de 18 ans.

Fernandez-Pardo, la ligne rouge du LOSC

Elton Mokolo se montre beaucoup plus ferme au sujet de Matias Fernandez-Pardo (21 ans). L’international belge aurait encore « des choses à offrir au LOSC » et tout intérêt à poursuivre sa progression dans une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions.

Le club nordiste aurait déjà rejeté une offre de 35 M€ et réclamerait 70 M€ pour son jeune attaquant, selon les informations relayées dimanche par ActuL1. Un tarif qui confirme la volonté lilloise de ne pas céder facilement.

La jeunesse lilloise toujours très observée

Au-delà de Bouaddi et Fernandez-Pardo, la politique de formation du LOSC continue d’attirer les regards. Le défenseur Isaac Cossier, prolongé jusqu’en 2030 après un prêt réussi, figure notamment parmi les jeunes talents annoncés comme capables de se révéler cette saison.

Isaac Cossier, défenseur central de 19 ans du LOSC, fait partie des quatre jeunes talents méconnus à surveiller cette saison. Très courtisé, il a prolongé jusqu’en 2030 après un prêt réussi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087101720719401052

Un mercato révélateur des ambitions lilloises

Troisième la saison passée malgré les départs de Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Edon Zhegrova, Lille doit maintenant démontrer sa capacité à conserver une ossature compétitive. Pour Elton Mokolo, le tournant se situe précisément là : valoriser Bouaddi tout en résistant pour Fernandez-Pardo.

La gestion de ces deux dossiers donnera ainsi une indication claire sur les ambitions du LOSC, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.