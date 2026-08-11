PSG : le deal à 35 M€ franchit une étape décisive !

Le transfert de Zion Suzuki au PSG, suivi de son départ temporaire en Italie, est désormais proche de son dénouement. Paris a trouvé les deux accords nécessaires et n’attend plus que les dernières formalités pour boucler l’opération.

Le PSG s’entend avec Parme

On vous en parlait ce mardi : le montage imaginé par le PSG autour de Zion Suzuki faisait déjà beaucoup parler en Italie. Le dossier a depuis connu une avancée majeure puisque Parme et le club de la capitale ont désormais trouvé un accord.

Selon les informations de L’Équipe, l’opération est estimée à 35 M€, bonus inclus. Le gardien japonais doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans avec Paris.

Un deuxième accord avec la Juventus

L’international japonais aux 28 sélections ne devrait toutefois pas évoluer sous le maillot parisien cette saison. Le PSG et la Juventus se sont également entendus pour un prêt jusqu’à la fin de l’exercice, sans option d’achat. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant l’officialisation des deux opérations.

Dans une actualité mercato également animée en Ligue 1, la situation de Paul Pogba à l’AS Monaco pourrait elle aussi rapidement évoluer.

Un accord est proche pour résilier le contrat de Paul Pogba. Un terrain d’entente financier devrait être trouvé d’ici le 1er septembre. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087227971031445889

Visite médicale et signature imminentes

Âgé de 23 ans et attendu à 24 ans le 21 août, Suzuki doit donc officiellement devenir un joueur du PSG avant de rejoindre Turin. Valorisé à 30 M€ par Transfermarkt, le portier formé aux Urawa Red Diamonds a vu sa cote grimper rapidement depuis son arrivée à Parme.

Paris sécurise ainsi un gardien international sur le long terme tout en lui permettant de poursuivre sa progression en Serie A. Sauf contretemps dans les dernières formalités, la visite médicale et la signature doivent désormais précéder les annonces officielles.