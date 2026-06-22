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PSG Mercato : accord trouvé à Madrid en pleine Coupe du Monde pour un transfert à 30 M€ ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 08:00
Kang In Lee (PSG)

En pleine Coupe du Monde, Kang In Lee s’est mis d’accord avec l’Atlético Madrid pour un départ du PSG au mercato estival.

L’aventure parisienne touche peut-être à sa fin. Alors que le PSG poursuit son parcours en Coupe du monde 2026, l’un de ses joueurs offensifs serait déjà tout proche de faire ses valises lors de ce mercato estival.

Un accord avec l’Atlético Madrid

Selon les informations révélées par le journaliste Romain Collet-Gaudin (Winamax), Kang-In Lee et l’Atlético Madrid ont trouvé un accord de principe en vue d’une future collaboration. Le club madrilène aurait avancé de manière significative dans ce dossier et les discussions seraient désormais bien engagées entre les différentes parties. « À 30 M€ + bonus, le PSG pourrait acter le départ de Kang In Lee à l’Atletico Madrid. Accord de principe Atletico Madrid et le clan du joueur sud-coréen », affirme le journaliste. Une avancée importante qui rapproche le milieu offensif d’un départ dès cet été.

Arrivé à Paris avec de belles attentes, Kang-In Lee a montré par séquences toute l’étendue de son talent. Technique, intelligent dans les petits espaces et capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, l’international sud-coréen n’est toutefois jamais parvenu à s’imposer durablement comme un titulaire incontournable. La concurrence féroce au sein de l’effectif parisien a souvent limité son temps de jeu, malgré des prestations parfois convaincantes lorsqu’il était utilisé. Face à cette situation, un départ pourrait permettre au joueur de franchir un nouveau cap dans un environnement où il bénéficierait d’un rôle plus important.

Une opération intéressante pour le PSG

Si le montant évoqué de 30 millions d’euros plus des bonus se confirme, le PSG réaliserait une opération financière intéressante. Cette vente offrirait également davantage de marge de manœuvre aux dirigeants parisiens pour poursuivre leur mercato et renforcer certains secteurs prioritaires de l’effectif de Luis Enrique. De son côté, l’Atlético Madrid récupérerait un joueur encore jeune, doté d’une grande qualité technique et d’un potentiel important pour les prochaines saisons.

Pour l’heure, Kang-In Lee reste pleinement concentré sur la Coupe du monde 2026 qu’il dispute actuellement avec la Corée du Sud. Mais en coulisses, les discussions avancent et tous les signaux semblent désormais pointer vers un départ du PSG dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les deux clubs trouveront rapidement un accord définitif pour conclure l’une des opérations les plus intéressantes du mercato parisien.

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