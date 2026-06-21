OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : guerre ouverte à venir pour un nouveau Iniesta au Mondial ?

Étincelant face à l’Allemagne avec la Côte d’Ivoire, le milieu Christ Inao Oulaï (Trabzonspor) attire de plus en plus les regards, et il serait une énorme recrue pour la Ligue 1.

Christ Inao Oulaï, surnommé “le Iniesta ivoirien”, continue de faire parler de lui après sa performance remarquée face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Trabzonspor a impressionné par sa justesse technique et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, au point de susciter de nombreuses réactions dans le milieu du football français.

Sur le plateau de l’After Foot, le consultant Walid Acherchour a salué la prestation du jeune Ivoirien avec des mots particulièrement élogieux, mais s’est aussi interrogé :

« C’est magique. Il y a des séquences face à l’Allemagne où le petit s’est régalé. C’est merveilleux ce qu’il a dans ses crampons. 2 M€ en sortant de Bastia, aucun club de Ligue 1 dessus. il est à Trabzonspor encore le mec. Sérieusement ?! »

Une progression rapide depuis Bastia

Âgé de 20 ans, Christ Inao Oulaï a franchi un cap important depuis son arrivée à Trabzonspor. Révélé en Ligue 2 avec Bastia, il s’est rapidement imposé dans l’entrejeu du club turc, où il enchaîne les titularisations et les performances solides. Son profil de milieu relayeur technique, capable de casser des lignes balle au pied et de résister à la pression adverse, attire désormais l’attention de plusieurs clubs européens.

Dans un football moderne de plus en plus physique, Oulaï se distingue par sa créativité et sa qualité de conduite de balle. Sa capacité à se projeter et à orienter le jeu en fait un joueur particulièrement recherché sur le marché des jeunes talents. Sa valeur a fortement augmenté ces derniers mois, au point d’atteindre 23 millions d’euros selon Transfermarkt.

La Ligue 1 comme destination idéale ?

En France, plusieurs clubs seraient bien inspirés de se pencher sur ce profil. Des clubs comme le PSG, l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, ou encore l’OL seraient une destination idéale pour Christ Inao Oulaï, mais le prix voire la concurrence en élimine déjà plusieurs, comme Lens malgré la Ligue des Champions, l’OM ou encore l’OL qui n’ont pas une surface financière illimitée.

De plus, Trabzonspor, qui a recruté le joueur pour le développer sur la durée, ne serait pas vendeur facilement, et la concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères.

À seulement 20 ans, Christ Inao Oulaï confirme toutefois qu’il fait partie des jeunes milieux européens à suivre de très près. Une ascension qui pourrait rapidement le conduire vers un club encore plus exposé… peut-être en Ligue 1.