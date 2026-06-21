Mondial 2026 : l’Allemagne arrache la victoire face à la Côte d’Ivoire dans un match exceptionnel !

Au terme d’un match magnifique, l’Allemagne est venue à bout ce samedi soir de la Côte d’Ivoire (2-1) lors de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026.

C’était l’un des chocs les plus attendus de cette phase de poule de la Coupe du monde 2026. Et il a tenu toutes ses promesses. Au terme d’un match d’une rare intensité, l’Allemagne a arraché la victoire face à la Côte d’Ivoire (2-1).

Undav a renversé le match

Menée à la pause après l’ouverture du score ivoirienne signée Franck Kessié (30e), la Mannschaft a réussi à égaliser en seconde période par l’intermédiaire de Deniz Undav (68e), entré quelques minutes plus tôt. En fin de match, les deux nations ont tout tenté pour arracher la victoire, multipliant les offensives de part et d’autre. Et ce sont finalement les Allemands qui ont eu le dernier mot grâce à un second but de Deniz Undav dans le temps additionnel (90+4e).

L’Allemagne qualifié pour les 16es !

Avec cette victoire, la seconde depuis le début de la compétition, l’Allemagne a consolidé sa première place du groupe E et a déjà validé sa qualification pour les 16es de finale de ce Mondial. De leur côté, les Éléphants pourront nourrir des regrets de cette rencontre et devront attendre le troisième et dernier match de poule face à Curaçao pour décrocher leur billet pour la phase finale.