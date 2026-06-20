PSG Mercato : le Real Madrid sort du silence pour Mickaël Olise

Annoncé proche du Real Madrid par la presse espagnole, Mickaël Olise a fait l’objet d’un démenti officiel du club merengue.

Ce vendredi, le journal madrilène AS a annoncé que Mickaël Olise aurait dit oui au Real Madrid, qui aurait entamé des rapprochements autour de l’ailier droit du Bayern Munich pendant la campagne électorale de Florentino Pérez.

La réponse ferme du Real Madrid

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue a toutefois fermement démenti ces informations, assurant n’avoir entrepris aucune démarche pour recruter l’international français, également annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

« En réponse aux informations parues dans divers médias concernant l’intérêt supposé de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid C.F. tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou toute personne de son entourage. Le Real Madrid souhaite également souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, ce qui se traduit notamment par la conviction partagée que tout intérêt potentiel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être abordé directement entre les deux clubs, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont historiquement régi la relation entre le Bayern Munich et le Real Madrid », a indiqué le club merengue dans son communiqué.