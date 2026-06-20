À LA UNE DU 20 JUIN 2026
[21:20]FC Nantes Mercato : l’IA prédit le futur club d’Abline et le montant record de son transfert !
[20:56]Mondial 2026 : sans Timber (OM), les Pays-Bas se rapprochent des 16es, une piste du PSG brille encore
[20:47]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : un dénouement inattendu pour Pablo Pagis ?
[20:26]LOSC, PSG Mercato : Bouaddi, c’est confirmé pour le Real Madrid !
[20:05]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : ça chauffe entre Malang Sarr et l’OM !
[19:47]ASSE Mercato : le coup dur se confirme pour Ekwah
[19:27]OM : l’IA a enfin trouvé le futur naming du Vélodrome !
[19:04]FC Nantes : le nombre d’abonnés à la Beaujoire en Ligue 2 a fuité, c’est déjà énorme !
[18:42]Stade Rennais Mercato : Rennes officialise sa troisième recrue estivale
[18:40]OL Mercato : Lyon répond à l’offre de Tottenham pour Fofana, une autre offre tombe !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : le Real Madrid sort du silence pour Mickaël Olise

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 18:20

Annoncé proche du Real Madrid par la presse espagnole, Mickaël Olise a fait l’objet d’un démenti officiel du club merengue.

Ce vendredi, le journal madrilène AS a annoncé que Mickaël Olise aurait dit oui au Real Madrid, qui aurait entamé des rapprochements autour de l’ailier droit du Bayern Munich pendant la campagne électorale de Florentino Pérez.

La réponse ferme du Real Madrid

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club merengue a toutefois fermement démenti ces informations, assurant n’avoir entrepris aucune démarche pour recruter l’international français, également annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

« En réponse aux informations parues dans divers médias concernant l’intérêt supposé de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid C.F. tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou toute personne de son entourage. Le Real Madrid souhaite également souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité. Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, ce qui se traduit notamment par la conviction partagée que tout intérêt potentiel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être abordé directement entre les deux clubs, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont historiquement régi la relation entre le Bayern Munich et le Real Madrid », a indiqué le club merengue dans son communiqué.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : PSG, Real Madrid