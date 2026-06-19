PSG, Real Madrid Mercato : le Bayern Munich lâche une bombe à 222M€ pour Olise !

Le dossier Michael Olise enflamme le mercato européen. Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du PSG, l’international français du Bayern Munich ne laisse personne indifférent.

Le nom de Michael Olise s’impose comme l’un des dossiers les plus brûlants du mercato estival 2026. Selon Diario AS, Olise semble dire « oui » au Real Madrid, qui aurait entamé des rapprochements autour de l’international français pendant la campagne électorale de Florentino Pérez. Mais le PSG est également positionné, et pourrait jouer un rôle déterminant dans ce feuilleton.

Toujours selon AS, le PSG serait aujourd’hui le principal concurrent du Real Madrid sur le dossier Olise. Le club parisien suit de très près l’évolution de la situation et maintient un intérêt actif pour l’ailier du Bayern Munich.

Des politesses entre le PSG et le Real ?

Les deux clubs entretiennent de bonnes relations institutionnelles, ce qui pourrait influencer la suite du dossier : en cas de duel direct, l’un des deux géants pourrait se retirer pour ne pas bloquer les négociations avec le Bayern. Une situation rare dans un mercato où les tensions dominent habituellement les rapports entre grandes puissances européennes.

Malgré l’intérêt massif, la position du Bayern Munich reste inchangée. Le club bavarois considère Michael Olise comme un élément central de son projet sportif. Selon plusieurs rapports récents, le Bayern aurait même fermé la porte à toute négociation, estimant que le joueur est “non transférable”, même face à des offres dépassant les 150 millions d’euros.

Le Bayern prêt à entrer dans l’histoire ?

Cependant, le Bayern serait prêt à entrer dans l’histoire en demandant plus de 222 millions d’euros pour Olise, soit plus que le transfert de Neymar au PSG en 2017. Mais le club allemand étudierait aussi une prolongation longue durée avec revalorisation salariale pour sécuriser son joueur face aux offensives de Madrid et Paris. Pour rappel, il se murmure que le Real serait prêt à formuler une offre pouvant aller jusqu’à 220 M€.

À seulement 24 ans, Michael Olise s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du football mondial, au point d’être valorisé parmi les joueurs les plus chers de la planète. Son profil technique, sa créativité et sa régularité en font une cible logique pour les plus grands clubs européens. Son prix pourrait d’ailleurs encore plus exploser pendant la Coupe du Monde, où il s’est illustré avec une passe décisive géniale pour Mbappé face au Sénégal.