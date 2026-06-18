PSG Mercato : le Real Madrid prêt à craquer totalement avec une offre démentielle pour Olise !

Le Real Madrid préparerait une offensive historique estimée à 220 M€ pour Michael Olise, révélation du Bayern Munich. Une rumeur XXL qui agite le mercato européen et relance aussi la concurrence avec le PSG.

Le marché des transferts pourrait encore basculer dans la démesure. Selon Marca, le Real Madrid envisagerait une offre pouvant atteindre 220 millions d’euros pour s’attacher les services de Michael Olise, ailier du Bayern Munich et international français.

À seulement 24 ans, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est imposé comme l’un des profils offensifs les plus complets d’Europe depuis son arrivée en Bundesliga en 2024. Créatif, décisif et déjà indispensable dans le système bavarois, Olise est aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Son match XXL face au Sénégal lors du premier match des Bleus à la Coupe du Monde parle pour lui.

Un dossier explosif au cœur du projet madrilène

Côté Real Madrid, ce potentiel mouvement s’inscrirait dans une logique de renouvellement offensif et de recherche d’un ailier droit de très haut niveau, un poste identifié comme prioritaire dans la construction de l’effectif. Plusieurs sources évoquent une volonté de frapper fort dès le prochain mercato, avec Olise comme cible prioritaire ou alternative majeure dans une short-list galactique.

Le montant évoqué — jusqu’à 220 M€ — placerait le dossier parmi les plus chers de l’histoire du football, illustrant une nouvelle fois l’ambition du club merengue sur le marché.

Le PSG toujours à l’affût

Dans ce dossier, le PSG reste un acteur central. Le club parisien surveille de près l’évolution de la situation d’Olise, dans une stratégie plus large de renforcement offensif autour de joueurs jeunes, techniques et déjà confirmés au plus haut niveau européen.

Même si aucune offre concrète du PSG n’a filtré à ce stade, la concurrence avec le Real Madrid et le Bayern Munich pourrait rapidement faire grimper les enchères, surtout si le joueur venait à être ouvert à un départ — ce qui n’est pas le cas aujourd’hui selon plusieurs sources proches du dossier.

Un Bayern Munich inflexible

De son côté, le Bayern Munich n’a aucune intention de céder son international français, sous contrat longue durée et considéré comme un élément clé du projet sportif. Le club bavarois, déjà habitué à résister à des offensives XXL, pourrait durcir encore davantage sa position si les rumeurs d’une offre madrilène se confirmaient.

Entre ambition galactique du Real Madrid, surveillance constante du PSG et fermeté du Bayern Munich, le dossier Michael Olise coche toutes les cases d’un futur feuilleton du mercato estival.

Reste à savoir si cette hypothétique offre à 220 M€ se transformera réellement en proposition officielle… ou si elle restera une nouvelle surenchère médiatique dans un marché toujours plus spéculatif.