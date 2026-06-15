PSG : le rêve Michael Olise s’éloigne, le Bayern va sortir le chéquier !

Le Paris Saint-Germain peut déjà commencer à se faire une raison. Alors que le nom de Michael Olise a récemment été associé au club de la capitale, le Bayern Munich n’a aucune intention de laisser filer son joyau français. Bien au contraire, le géant allemand prépare déjà une offensive XXL pour verrouiller son avenir.

Recruté en 2024 pour 50 millions d’euros, Michael Olise a changé de dimension en Bavière. Devenu l’un des joueurs les plus décisifs du Bayern, l’international français est désormais considéré comme un élément intouchable par ses dirigeants. Et ses prestations attendues avec l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026 pourraient encore faire grimper sa cote.

Le Bayern ferme la porte au PSG

Ces dernières semaines, le PSG a été cité parmi les clubs attentifs à la situation de Michael Olise. Le Real Madrid aurait également un œil sur le joueur. Mais du côté du Bayern Munich, le message est limpide : Olise n’est pas à vendre.

Un membre du conseil d’administration du club allemand aurait même lâché récemment que le Français ne partirait pas, même pour 500 millions d’euros. Une déclaration forte, destinée à refroidir les prétendants avant même l’ouverture d’un possible feuilleton mercato.

Paris peut donc difficilement rêver d’une ouverture rapide. Le Bayern considère Olise comme une pièce majeure de son projet, au même titre que ses plus grandes stars offensives.

Un salaire XXL pour le verrouiller

Selon Bild, le Bayern Munich est prêt à passer à l’action pour prolonger Michael Olise. L’objectif est simple : le couvrir d’or afin d’éloigner définitivement le PSG, le Real Madrid et tous les autres prétendants.

Aujourd’hui, l’ancien joueur de Crystal Palace toucherait environ 12 millions d’euros brut par an, avec la possibilité de monter jusqu’à 16 millions d’euros grâce aux primes. Mais le Bayern veut aller beaucoup plus loin.

Le club bavarois envisagerait de lui proposer un salaire proche de ceux d’Harry Kane et Jamal Musiala, estimés autour de 25 millions d’euros par saison. Une première base de négociation autour de 22 millions d’euros annuels serait déjà évoquée.

Olise au niveau des plus grandes stars

Cette volonté du Bayern en dit long sur le statut pris par Michael Olise. À seulement 24 ans, le Français est désormais vu comme l’un des piliers de l’avenir du club allemand. Sa créativité, sa qualité technique, son efficacité et sa capacité à faire basculer les matchs en font l’un des profils les plus rares du marché.

Et avec la Coupe du Monde 2026 qui démarre pour les Bleus face au Sénégal, Olise aura une nouvelle scène pour confirmer son statut. Beaucoup le considèrent déjà comme l’un des meilleurs joueurs français du moment, au même titre que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé.

Une grande compétition réussie pourrait encore renforcer sa position dans les négociations avec le Bayern. Et compliquer encore un peu plus les plans du PSG.

Paris voit le dossier se refermer

Pour le PSG, le dossier Michael Olise ressemble donc de plus en plus à un rêve inaccessible. Le joueur plaît, son profil coche énormément de cases, mais le Bayern n’a aucune raison de lâcher prise.

En préparant une prolongation assortie d’un salaire XXL, le club allemand veut envoyer un signal clair au marché : Olise est au centre du projet bavarois, et il faudra bien plus qu’un intérêt prestigieux pour le faire bouger.

Le PSG peut toujours surveiller la situation, mais à court terme, la tendance est nette. Le Bayern va casser sa tirelire pour conserver Michael Olise. Et le rêve parisien s’éloigne déjà sérieusement.