France – Sénégal (3-1) : les notes des Bleus, qui démarrent fort leur Coupe du Monde 

Au MetLife Stadium, près de New York et devant 82 000 personnes, la France a pris le meilleur sur le Sénégal (3-1) pour démarrer la Coupe du Monde du bon pied. Les notes des Bleus.

Mike Maignan 4

Après avoir pris une petite semelle d’emblée, il est sauvé par son poteau devant Nicolas Jackson (25e) et a finalement eu peu de travail à effectuer avant de se faire transpercer par Ibrahim Mbaye au premier poteau (1-2, 90e).

Jules Koundé 6

Le Barcelonais a provoqué le premier corner pour les Bleus mais son apport offensif a été trop intermittent. Si son couloir est déserté sur le contre sénégalais qui termine sur le potea (25e), il offre un caviar à Olise, qui bute sur Mendy (53e). Koundé a mieux fini le match qu’il ne l’avait débuté.

Dayot Upamecano 8

Un tank, sorti d’emblée pour contrer une belle percée de Sarr (7e). S’il se fait déborder par Jackson, dont la frappe a heurté le poteau (25e), il a été le patron de la défense tricolore du début à la fin.

William Saliba 7

Mis sous pression d’emblée par le pressing haut des Sénégalais, le Gunner a rassuré en couverture et en gestion de temps faibles. Une superbe intervention devant la fusée Ismaïla Sarr (52e).

Théo Hernandez 5

Une première intervention défensive de la tête (1e) et un beau duel livré sur son côté face à Ismaïla Sarr. Rarement passé dans la surface malgré un ou deux retards à l’allumage.

Adrien Rabiot 6

Le Milanais a donné le ton en adressant une première ouverture pour Mbappé (2e) mais ses bonnes intentions se sont transformées en travail de l’ombre intéressant, ponctué par une passe décisive dans le money time (2-0, 82e).

Aurélien Tchouaméni 5

Le premier relanceur des Bleus a connu petites imprécisions techniques. On l’a senti crispé par moment et incapable de passer la vitesse supérieure. Un travail sans ballon et une couverture du terrain néanmoins utiles.

Michael Olise 7

Fantomatique en première période, le Munichois a glissé en numéro 10 pour enfin sortir de sa boîte en butant sur Edouard Mendy (53e). Une passe décisive lumineuse sur le but de Mbappé (66e). Une influence grandissante sur le jeu des Bleus, avec une connexion affûtée et prometteuse avec Mbappé.

Ousmane Dembélé 4

Une première passe laser mal négociée par Mbappé (12e), mais le Ballon d’Or n’a pas totalement dissipé les doutes sur sa forme actuelle même après être passé sur le côté droit au retour des vestiaires. Remplacé par Barcola (79e), buteur sur son premier ballon d’une subtile pichenette (82e).

Désiré Doué 6

Le Parisien s’est rendu disponible et a apporté sa technique dans ses prises de balle mais on l’a d’abord trop rarement vu face au jeu, hormis sa frappe armée juste à côté dès l’entame de la seconde période (46e). Il a retenté sa chance (74e) et n’a rien lâché. Remplacé par Rayan Cherki (86e).

Kylian Mbappé 8

Le Madrilène n’a pas réussi grand-chose en première période : deux contrôles mal négociés (2e) ont gâché ses premiers bons appels. Il s’est ensuite réveillé de belle manière. Il bute sur Mendy (56e) et il est à deux doigts de provoquer un penalty pour une faute de Sadio Mané (58e). Dans la foulée, Mbappé marque son 57e but sous le maillot tricolore d’une frappe croisée en pivot (1-0, 66e). Avant un 58e d’une frappe plongeante (3-1, 90e). Un leader.