Les buts pleuvent à la Coupe du Monde 2016 et sont le plus souvent l’apanage des goleadors du PSG…

Les joueurs du PSG brillent sur la scène mondiale. Selon les données de Stats de Foot, le PSG est désormais le club dont les joueurs ont inscrit le plus de buts sous le maillot de l’équipe de France dans toute l’histoire de la Coupe du Monde.

Un record historique devant le Real Madrid

Avec les réalisations de ses internationaux, le club de la capitale totalise désormais 23 buts, répartis entre plusieurs générations de joueurs. Kylian Mbappé domine largement avec 12 réalisations, devant Ousmane Dembélé (4), Dominique Rocheteau (3), Luis Fernandez (1), Blaise Matuidi (1), Désiré Doué (1) et Bradley Barcola (1).

Ce total permet au PSG de prendre seul les commandes de ce classement historique. Le club parisien devance désormais le Real Madrid et les Girondins de Bordeaux, qui comptent chacun six buteurs différents ayant marqué avec les Bleus en Coupe du Monde.

Le Real et Bordeaux largués !

Cette statistique illustre la place grandissante du PSG dans le football mondial. Longtemps considéré comme un club sans véritable héritage international, Paris s’impose aujourd’hui comme un vivier incontournable de l’équipe de France. La Coupe du Monde 2026 confirme cette montée en puissance.

Entre les performances de Dembélé, Barcola ou encore Désiré Doué, le PSG continue d’alimenter les Bleus en talents offensifs capables de faire la différence sur la plus grande scène. Le club de la capitale peut ainsi savourer un nouveau symbole de son évolution. Devancer le Real Madrid dans une statistique liée à l’histoire de l’équipe de France n’a rien d’anodin et témoigne de l’importance prise par les joueurs parisiens au plus haut niveau.