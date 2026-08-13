OM Mercato : un nouveau départ bouclé à Marseille

Nayef Aguerd quitte l’OM pour retrouver la Real Sociedad. Après sa visite médicale, le défenseur marocain va être prêté au club basque, avec une option d’achat non obligatoire.

Le feuilleton touche à sa fin. Nayef Aguerd va bien retourner à la Real Sociedad, un club qu’il connaît déjà pour y avoir évolué lors de la saison 2024-2025. Le défenseur central marocain de 30 ans a passé sa visite médicale mercredi et doit désormais finaliser son départ de l’Olympique de Marseille.

Selon les informations de L’Équipe, l’opération prend la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 17 millions d’euros. Une formule qui permet à la Real Sociedad de récupérer un joueur déjà adapté à son environnement, tout en conservant une marge de décision pour la suite.

Un 6e départ cet été

Pour l’OM, ce départ répond également à une logique économique. Le club marseillais cherche à réduire sa masse salariale et à poursuivre le dégraissage de son effectif durant ce mercato estival. Aguerd avait notamment été associé ces dernières semaines à Al-Sadd, mais la piste espagnole s’est finalement imposée.

Après une saison marquée par les blessures à Marseille, le retour en Liga représente donc une nouvelle opportunité pour l’international marocain. À la Real Sociedad, Aguerd retrouvera un environnement qu’il connaît déjà et tentera de relancer pleinement sa carrière. Du côté de l’OM, c’est un nouveau départ de bouclé (hors fins de contrat) après ceux de Greenwood, Traoré, Aubameyang, Rulli et Medina.