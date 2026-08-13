OM Mercato : une offre est partie pour un gardien de Ligue 1 !

L’OM accélère sur le dossier Guillaume Restes.

L’OM a franchi une nouvelle étape dans le dossier Guillaume Restes. D’après les informations révélées par Santi Aouna, les dirigeants marseillais ont transmis une première offre verbale au Toulouse FC pour le jeune gardien français.

La proposition prend la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, pour un montant total estimé à environ 10 millions d’euros. Une formule qui ne convainc pas les dirigeants toulousains, dont les attentes sont nettement supérieures.

Restes privilégie l’OM

Si les discussions entre les deux clubs s’annoncent encore longues, le dossier pourrait être facilité par la volonté du joueur. Toujours selon Santi Aouna, Guillaume Restes donne aujourd’hui sa préférence à l’OM, séduit par le projet sportif marseillais.

Marseille suit le portier de 21 ans depuis plusieurs semaines, notamment avec le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Toulouse, qui n’a aucune intention de brader l’un des plus grands espoirs français à son poste.