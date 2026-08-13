OM Mercato : après Akhomach, Marseille a tenté un autre ancien du FC Barcelone !

Après Ilias Akhomach, l’OM a tenté un nouveau coup du côté des anciens du FC Barcelone.

L’OM a tenté de s’inviter dans la course à Arnau Martínez, l’un des dossiers chauds du mercato espagnol. D’après les informations relayées par Sanchis14, le club phocéen aurait essayé de hijacker le transfert du latéral droit de Gérone vers Valence, en formulant une proposition attractive directement au joueur.

Une offensive qui n’aurait toutefois pas suffi à faire changer d’avis le défenseur espagnol. Arnau Martínez aurait en effet choisi de privilégier Valence, où le projet sportif et l’intérêt manifesté depuis plusieurs jours semblent avoir fait la différence.

Valence tient toujours la corde pour Arnau Martínez

Le dossier est déjà bien avancé du côté valencien. Le club travaille depuis plusieurs jours sur l’arrivée du joueur et Carlos Corberán, entraîneur de Valence, aurait notamment échangé directement avec Arnau Martínez afin de lui présenter le projet.

Cette approche semble avoir porté ses fruits. Selon les dernières informations, Arnau Martínez a trouvé un accord avec Valence sur un contrat de cinq saisons. Le principal obstacle reste désormais l’accord avec Gérone sur le montant du transfert.

Le club catalan réclamerait une somme proche de 8 millions d’euros, correspondant à la clause libératoire annoncée du joueur. Valence aurait initialement proposé environ 5 millions d’euros, avec des variables, mais doit encore améliorer son offre pour convaincre Gérone.

L’OM a tenté sa chance

C’est dans ce contexte que l’OM aurait décidé de passer à l’action. Marseille aurait tenté de profiter des discussions encore inachevées entre Valence et Gérone pour proposer une alternative à Arnau Martínez. Mais la priorité du défenseur serait restée Valence.

Cette préférence constitue un signal important alors que plusieurs clubs européens se sont intéressés à son profil depuis la relégation de Gérone. Arnau Martínez est notamment considéré comme une opportunité intéressante grâce à son expérience en Liga et à sa polyvalence défensive. Après la descente de Gérone, son prix de sortie autour de 8 millions d’euros a également attiré plusieurs prétendants.

Un renfort très attendu à Valence

À 23 ans, Arnau Martínez possède déjà une solide expérience au plus haut niveau espagnol. Formé notamment au sein de la structure de Gérone après son passage par la formation du FC Barcelone, il s’est rapidement imposé avec l’équipe première. Cette piste fait directement écho à un autre joueur passé par le Barça, alors que l’OM serait sur la piste de l’attaquant Ilias Akhomach.

Pour l’OM, cette tentative de hijack devrait donc rester sans conséquence si Arnau Martínez maintient sa position. Malgré une proposition marseillaise jugée alléchante, le latéral espagnol privilégierait toujours Valence.

Le dernier mot reviendra désormais à Gérone, qui doit trouver un terrain d’entente avec le club valencien autour d’une indemnité proche des 8 millions d’euros.