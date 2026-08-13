RC Lens : Ivanovic n’est pas arrivé seul, une grosse surprise se prépare

L’arrivée de Franjo Ivanovic au RC Lens n’a pas seulement permis de découvrir le nouvel attaquant croate. Dans sa vidéo de présentation, le Racing a aussi glissé un mystérieux maillot encore dissimulé.

Le RC Lens aime décidément soigner ses vidéos de présentation. Pour annoncer l’arrivée de Franjo Ivanovic, prêté pour une saison sans option d’achat par le Benfica Lisbonne, le club artésien a multiplié les clins d’œil à son identité. Mais derrière l’humour et les références cachées, un détail a particulièrement retenu l’attention.

Dans la séquence consacrée à la nouvelle recrue lensoise, trois maillots sont clairement visibles : les tuniques domicile, extérieur et troisième de la saison 2026-2027. Une présentation qui aurait pu s’arrêter là. Sauf qu’un quatrième maillot apparaît également à l’écran.

Celui-ci n’est pas présenté comme les autres. Il est soigneusement rangé dans une housse à vêtements, avec seulement une petite étiquette visible. Et ce détail est loin d’être anodin : une lampe de mineur y apparaît. Difficile, dès lors, de ne pas penser immédiatement à l’un des rendez-vous désormais incontournables du calendrier du Racing : le maillot Sainte-Barbe. Si plusieurs supporters s’attendent à un maillot spécial Ligue des Champions (comme en 2023), le club a déjà confirmé qu’il n’y en aura pas.

Le maillot Sainte-Barbe encore dans les plans du RC Lens ?

Depuis plusieurs années, le RC Lens profite de la période entourant la Sainte-Barbe pour dévoiler une tunique rendant hommage à l’histoire minière du territoire. Le club rappelait encore récemment que cette tradition était devenue un rendez-vous particulièrement attendu par les supporters.

La dernière édition, dévoilée en décembre 2025, avait d’ailleurs marqué une évolution importante. Baptisée « Bleu de mineur », elle reprenait les codes du bleu de travail des ouvriers des mines, avec notamment un col rouge et des détails dorés.

Surtout, les joueuses du RC Lens avaient été les premières à porter cette tunique en match, lors de la réception de l’AS Saint-Étienne. Les hommes l’avaient ensuite arborée face à Nice à Bollaert-Delelis. Le symbole de la lampe de mineur aperçu dans la vidéo d’Ivanovic prend donc une résonance toute particulière.

Une tradition qui devrait se poursuivre

Le choix d’un symbole minier pour identifier le maillot caché n’a rien de surprenant. La Sainte-Barbe est profondément liée à l’identité du RC Lens et de son territoire. En 2024 déjà, le club expliquait que la lampe, les piolets et Sainte-Barbe faisaient partie des éléments utilisés pour construire l’univers visuel de sa tunique événementielle.

En 2025, le Racing avait également présenté son maillot Sainte-Barbe comme un hommage à la mémoire ouvrière, à la solidarité et au courage associés au monde minier.

Alors, quel maillot se cache réellement dans la housse aperçue lors de la présentation de Franjo Ivanovic ? Pour l’heure, le Racing garde le secret. Mais avec cette petite lampe de mineur placée bien en évidence, il semble avoir laissé une piste suffisamment claire pour alimenter la curiosité des supporters.