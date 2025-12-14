RC Lens : Sainte-Barbe, leader à la trêve… la conf de Pierre Sage après Nice

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

William Tertrin, au stade Bollaert-Delelis.

Après la victoire du RC Lens face à l’OGC Nice (2-0), le coach lensois Pierre Sage s’est présenté en conférence de presse. Retrouvez l’intégralité de ses propos.

Une place de leader pas anecdotique

Ce n’est pas anecdotique car on la défend depuis 3 journées et les adversaires fonctionnent bien. C’est une belle performance et on va essayer de la tenir le plus longtemps possible.

Champion d’automne à la trêve ou à la fin de la phase aller ?

Je n’ai pas la réponse, mais on fêtera Noël avec la 1ère place et c’est une belle chose pour les familles et les gens de la région.

Le discours à la fin du match

Je leur ai parlé du match de la semaine prochaine en leur disant qu’il faut avoir l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

Les buts après les centres

C’est de la variété. On a aussi cette alternative de marquer comme ça. Notre jeu était basé sur les coups de pied arrêtés, là c’est les centres. Plus on aura des tendances, plus on maîtrisera nos matchs. Je suis très content qu’on ait cette variété. Les joueurs ont des qualités, ce sont de grands professionnels et ils savent exprimer des choses. Il y a des opportunités qu’ils saisissent, Matthieu Udol a fait 3 passes décisives en 2 matchs, il envoie des messages à beaucoup de monde (sourire).

Odsonne Édouard

Il a été très efficace. Son premier but est extraordinaire. Il est à 0,06 d’xG pour un bon joueur de tête. Il a montré beaucoup d’engagement et de hargne. À partir du moment où il est animé par ce genre de choses, il arrive à convertir ces occasions en buts.

La transversale de Sangaré

C’est l’inspiration du joueur. On parle des centres et de la réception, mais sa passe est extraordinaire aussi.

Nice

Ils ont développé un foot difficile à analyser, notamment en première. Quand ils ont fait rentrer un attaquant à la mi-temps, ça nous a presque aidés à défendre un peu. Le visage de l’équipe a changé mais je ne suis pas inquiet pour Nice.

La plus belle soirée depuis qu’il est au club ?

Je ne sais pas, c’est une vraie question, mais on n’a pas la réponse. C’est un titre honorifique, je ne sais pas si on l’a ce soir. Je pense que le derby est un autre moment, c’est vraiment une rivalité, une rivalité entre deux clubs, deux départements. On avait senti une émotion particulière. Ce soir, la Sainte-Barbe c’est important pour les gens et on a eu beaucoup de respect d’honorer ces gens-là. On était très contents. C’est un bon moment. C’était important de s’associer aux valeurs que ces gens ont animées, il y a un devoir de mémoire.

La Sainte-Barbe qu’il avait connue lors d’un Lens-Lyon en 2023, où il était sur le banc lyonnais

C’était un match comme les autres pour nous. Il y avait une ambiance particulière, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Aujourd’hui on ressent une atmosphère particulière qui est presque d’ordre sociale. Beaucoup de gens sont marqués par ce qui est arrivé à leurs ancêtres et sont très heureux de pouvoir avoir une pensée pour eux. J’imagine que tout le monde est content. Je vais aussi évoquer quelque chose d’un peu moins drôle : on a perdu Ludovic Assemoassa (formé à Lyon et passé par Clermont) assez récemment et j’ai une pensée pour lui et sa famille.