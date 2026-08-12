Passé par le PSG, Serge Aurier revient au RC Lens dans un rôle tourné vers la transmission.

Le RC Lens continue de miser sur la transmission et l’accompagnement de ses jeunes talents. Et le club artésien vient d’annoncer le retour d’un visage bien connu de La Gaillette : Serge Aurier.

Aurier revient au RC Lens

Formé au RC Lens, l’ancien défenseur ivoirien va retrouver son club formateur plusieurs années après l’avoir quitté. Mais il ne s’agit évidemment pas d’un retour sur les terrains. Serge Aurier va intégrer le staff des U15 du RC Lens en qualité d’entraîneur adjoint.

Le club artésien a officialisé son retour avec un message mettant en avant la volonté de l’ancien international ivoirien de transmettre son expérience aux jeunes joueurs : « Entre formation et transmission. Pur produit Made in Gaillette auréolé de plus de 400 matchs en professionnel, Serge Aurier fait son retour à La Gaillette Gervais Martel. L’ancien international ivoirien partagera son expérience avec les U15 en qualité d’entraîneur adjoint. »

Une nouvelle aventure commence donc pour Aurier. Après avoir disputé plus de 400 rencontres au niveau professionnel, le défenseur de 33 ans va désormais pouvoir mettre son vécu du haut niveau au service de la nouvelle génération lensoise.

Un passage très mouvementé au PSG

Pour les jeunes Sang et Or, l’arrivée de Serge Aurier représente forcément une expérience intéressante. Le joueur a connu plusieurs championnats européens et les plus grandes compétitions internationales. Il a notamment porté les couleurs de Toulouse, du PSG, de Tottenham, Villarreal ou encore Nottingham Forest, en plus de son parcours avec la sélection ivoirienne. Son vécu du haut niveau devrait donc lui permettre d’apporter des conseils précieux aux jeunes défenseurs lensois. À La Gaillette, Aurier connaît également parfaitement l’environnement.

Formé au club, il avait rapidement quitté le RC Lens pour poursuivre sa carrière professionnelle avant de devenir l’un des défenseurs ivoiriens les plus expérimentés de sa génération. Le nom de Serge Aurier reste également associé à une période particulièrement agitée de son passage au PSG. Arrivé à Paris en 2014, le défenseur s’était rapidement imposé dans le couloir droit. Mais son aventure parisienne avait aussi été marquée par plusieurs polémiques. La plus célèbre reste celle de 2016, lorsqu’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avait provoqué un énorme scandale autour du joueur et de Laurent Blanc.

Une nouvelle carrière commence au RC Lens

Aurier avait alors été sanctionné par le PSG et son image avait été fortement écornée. Malgré cet épisode, il avait continué sa carrière au plus haut niveau. Quelques années plus tard, c’est donc dans un rôle beaucoup plus tourné vers la transmission qu’il retrouve son club formateur.Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière de Serge Aurier.

L’ancien défenseur va désormais devoir transmettre ce qu’il a appris durant plus d’une décennie au plus haut niveau. Pour le RC Lens, c’est également une manière de s’appuyer sur un ancien du club pour accompagner ses jeunes pousses. Après avoir été formé à La Gaillette, Aurier revient ainsi à Lens avec une nouvelle mission : faire progresser la prochaine génération Sang et Or.