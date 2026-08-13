OL Mercato : Fofana sur le départ, Lyon tient déjà le nom de son possible successeur

Alors que l’avenir de Malick Fofana reste incertain et qu’un départ de l’ailier belge pourrait encore animer la fin du mercato lyonnais, l’OL commence à regarder différentes options pour anticiper un éventuel départ.

Avec le départ probable de Malick Fofana cet été, le mercato de l’OL pourrait prendre une nouvelle dimension avec une piste venue d’Espagne. D’après Rudy Galetti, Lyon fait partie des clubs ayant récemment demandé des informations actualisées concernant Min-Su Kim, attaquant sud-coréen de 20 ans appartenant à Girona.

Le journaliste italien indique que Fenerbahçe, l’Ajax et les Rangers se sont également renseignés sur le joueur. Une concurrence qui confirme l’intérêt suscité par le profil du jeune ailier, alors que son avenir à Girona reste ouvert cet été.

Min-Su Kim est sous contrat avec Girona jusqu’au 30 juin 2027. Né le 19 janvier 2006 à Gwangju, le Sud-Coréen évolue principalement au poste d’ailier gauche, mais peut également jouer à droite ou dans un rôle de milieu offensif. Sa valeur est actuellement estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt.

Une saison convaincante avec le FC Andorra

Pour se développer, Min-Su Kim a été prêté au FC Andorra lors de la saison 2025-2026. Une expérience particulièrement intéressante pour le jeune joueur, qui a découvert régulièrement le deuxième niveau espagnol.

Le Sud-Coréen a disputé 40 rencontres, pour six buts et quatre passes décisives. De retour à Girona, il a également attiré l’attention durant la préparation estivale, au point de devenir l’un des joueurs suivis de près dans le projet du club catalan.

Un profil qui peut intéresser l’Olympique Lyonnais

Rapide, capable de jouer sur les deux ailes et à l’aise dans le registre du un-contre-un, Min-Su Kim possède un profil intéressant pour l’OL, qui devra peut-être se mettre en quête d’un remplaçant à Malick Fofana en cas de départ. Il avait déjà eu l’occasion de découvrir le très haut niveau avec Girona, notamment en Ligue des champions lors de la saison 2024-2025.

Reste désormais à savoir si cette prise d’informations débouchera sur une offensive concrète. Avec un contrat courant jusqu’en 2027, Girona dispose encore d’une position contractuelle favorable, mais la volonté du club et celle du joueur seront déterminantes dans les prochaines semaines.

Mais avec l’Ajax, Fenerbahçe et les Rangers également sur le dossier, Min-Su Kim pourrait rapidement devenir l’un des jeunes joueurs à suivre sur le marché des transferts.