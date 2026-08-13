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FRANCE

OM : l’offensive marseillaise fait vaciller un gardien à 12 M€ !

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 12:33
OM : l’offensive marseillaise fait vaciller un gardien à 12 M€ !

À la recherche d’un nouveau numéro un après le départ de Geronimo Rulli, l’OM tente de doubler le Torino dans le dossier Lucas Perri. Le gardien de Leeds a même repoussé sa visite médicale en Italie afin de prendre le temps de la réflexion.

Perri temporise avec le Torino

Lucas Perri semblait prendre la direction du Torino. Attendu ce jeudi matin pour passer sa visite médicale, le gardien brésilien de 28 ans a finalement décidé de temporiser après l’irruption de l’OM dans le dossier, d’après La Stampa.

Le joueur et son entourage seraient sensibles à l’approche marseillaise. Le club italien reste toutefois confiant et doit reprendre contact avec le clan de l’ancien Lyonnais dans les prochaines heures.

Un prêt assorti d’un engagement à 12 M€

Le Torino espère toujours finaliser l’opération au plus tard ce week-end. Selon les informations de Foot Mercato, le montage prévoit un prêt avec une obligation d’achat fixée à 12 M€. Perri signerait ensuite un contrat de trois ans avec le club turinois.

Le Brésilien, qui se remet actuellement d’une blessure aux quadriceps, doit désormais trancher. L’OM dispose donc d’une fenêtre étroite pour faire capoter une opération qui paraissait quasiment bouclée.

L’OM cherche toujours son nouveau numéro un

Après le transfert de Rulli à Manchester City, Jeffrey De Lange assure l’intérim mais la direction phocéenne veut recruter un titulaire. Guillaume Restes reste la priorité, tandis que Michele Di Gregorio et Orlando Gill ont également été cités.

Parti de l’OL après sa concurrence avec Anthony Lopes, Perri n’a pas totalement convaincu à Leeds. En 20 matches toutes compétitions confondues, il a encaissé 33 buts et signé quatre clean sheets. L’arrivée de James Trafford pour 45 M€ l’a définitivement poussé vers la sortie.

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