ASSE : la recrue dévoile les méthodes du nouvel entraîneur

Après avoir évoqué son transfert attendu depuis janvier, Sohaib Naïr en dit davantage sur ses premiers pas sous les ordres de Ian Cathro. Le défenseur de l’ASSE décrit un entraîneur compétitif et créatif, tout en clarifiant sa position sur l’usage du français dans le vestiaire.

Naïr agréablement surpris par Cathro

On vous en parlait mercredi : Naïr avait révélé son premier rendez-vous manqué avec les Verts, son arrivée ayant déjà été envisagée en janvier. Dans la suite de cette même prise de parole, relayée par Morning Foot, le défenseur s’attarde cette fois sur les méthodes de Ian Cathro.

« Je suis agréablement surpris du coach dans le sens où il est très compétitif, il est vraiment très très compétitif, il a ses idées, il est très créatif », explique la recrue stéphanoise. Naïr apprécie également un technicien « ouvert au dialogue », avec lequel les joueurs peuvent exprimer un désaccord, même si le dernier mot revient naturellement à l’Écossais.

Le français encouragé, mais pas imposé à tout prix

Naïr a aussi nuancé le discours autour de la langue française dans le vestiaire. Cathro souhaite que chacun fasse l’effort de l’apprendre, mais les échanges ne se déroulent pas exclusivement en français. « Sinon, on aurait un peu de mal à se comprendre », reconnaît-il.

Les joueurs francophones font également un pas vers leurs coéquipiers. Naïr assure ainsi essayer de parler anglais lorsque la situation l’exige. Il écarte par ailleurs l’existence d’amendes et ne voit aucun manque de respect dans la démarche du nouvel entraîneur.

Le départ d’Igor Miladinovic au Partizan Belgrade coince : l’ASSE veut une vente définitive, tandis que le club serbe privilégie un prêt avec option d’achat. Akron Togliatti est également entré dans la danse. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087546893039530370

Une intégration facilitée par Le Cardinal

Sur le plan humain, l’ancien Guingampais souligne enfin le rôle joué par Julien Le Cardinal. Le capitaine l’a immédiatement mis à l’aise et lui a proposé son aide. Une proximité précieuse puisque les deux défenseurs évoluent côte à côte.

Entre l’écoute de Cathro, les efforts linguistiques partagés et l’accueil du vestiaire, Naïr estime donc avoir trouvé un cadre favorable. Une adaptation qui doit désormais se prolonger sur le terrain, où l’ASSE vise clairement la montée en Ligue 1.