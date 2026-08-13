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FRANCE

ASSE : un rival pour la montée perd son capitaine pour plusieurs mois !

Par Louis Chrestian - 13 Août 2026, 12:11
ASSE : un rival pour la montée perd son capitaine pour plusieurs mois !

Concurrent annoncé de l’ASSE dans la course à la montée, le Stade de Reims doit déjà composer avec deux absences de longue durée. Son capitaine Mory Gbane et le jeune Lenny Sylla souffrent tous les deux du genou.

Gbane touché dès la première journée

La saison du Stade de Reims a débuté par un match nul à Clermont (0-0), mais les Champenois y ont surtout perdu l’un de leurs cadres. Titulaire au milieu de terrain et porteur du brassard, Mory Gbane a tenté de poursuivre la rencontre malgré une douleur au genou avant de céder sa place à Théo Leoni à la 59e minute.

Le diagnostic définitif n’a pas encore été établi. Le club rémois annonce toutefois que l’Ivoirien sera indisponible « pendant de longs mois ». Un sérieux contretemps avant la réception de Dunkerque vendredi, comme le souligne également Peuple Vert.

Un cadre de l’entrejeu rémois

Arrivé de Gil Vicente en février 2025 et sous contrat jusqu’en 2029, Gbane s’était rapidement installé dans la rotation. La saison dernière, le milieu défensif avait disputé 26 rencontres de Ligue 2, dont 20 comme titulaire, pour trois buts et 1 776 minutes de jeu.

Nicolas Usaï lui avait confié le brassard dès l’ouverture du championnat. Son absence oblige désormais l’entraîneur rémois à revoir son entrejeu. Théo Leoni apparaît comme la solution immédiate, tandis que Yaya Fofana, Martial Tia et Amine Kashi peuvent également entrer dans l’équation.

Sylla absent au moins trois mois

Reims a également perdu Lenny Sylla. Touché au genou lors du dernier match amical contre Courtrai, l’ailier de 19 ans doit être opéré en fin de semaine. Son indisponibilité est estimée à au moins trois mois.

Pur produit de la formation rémoise depuis son arrivée du FC Montfermeil en 2021, Sylla vivait sa première préparation complète avec le groupe professionnel. Son absence prive Usaï d’un élément prometteur, mais celle de Gbane touche directement l’ossature d’une équipe appelée à lutter avec l’ASSE pour retrouver la Ligue 1.

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