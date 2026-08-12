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FRANCE

ASSE Mercato : un nouveau prétendant européen fait monter les enchères

Par Wladimir DELCROS - 12 Août 2026, 23:30
ASSE Mercato : un nouveau prétendant européen fait monter les enchères

Déjà suivi par Benfica et l’Atlético Madrid, Lucas Stassin voit un nouveau club européen entrer dans la course. Une concurrence bienvenue pour l’ASSE, qui entend profiter du mercato pour valoriser son attaquant belge.

Bologne se renseigne sur Stassin

On vous en parlait ce mercredi au sujet de la piste menant Lucas Stassin à l’Atlético Madrid. Le dossier connaît déjà un nouveau développement puisque Bologne a désormais pris des renseignements auprès de l’ASSE.

Selon les informations relayées par Foot01, le huitième du dernier championnat de Serie A souhaite connaître les conditions d’un éventuel transfert. Aucun montant n’aurait encore été évoqué pour le joueur de 21 ans, sous contrat avec les Verts jusqu’en 2028.

Une concurrence favorable à l’ASSE

Après Benfica et l’Atlético Madrid, l’intérêt de Bologne offre une nouvelle option à Kilmer Sports. La direction stéphanoise ne se trouve pas dans l’urgence de vendre et peut laisser les différents prétendants avancer leurs pions. Estimée à 15 M€ par Transfermarkt, la valeur de Lucas Stassin pourrait ainsi grimper au fil des sollicitations.

L’attaquant belge, apparu pendant 34 minutes en Ligue 2 cette saison, aurait néanmoins peu d’appétit pour une année complète dans l’antichambre. L’hypothèse privilégiée resterait donc celle d’un transfert définitif plutôt qu’un prêt.

Un autre départ stéphanois se complique

Dans le même temps, l’ASSE travaille également sur la situation d’Igor Miladinovic. Les négociations avec le Partizan Belgrade seraient dans l’impasse, les Verts privilégiant une vente quand le club serbe réclame un prêt avec option d’achat.

Pour Stassin, la dynamique est inverse : les prétendants se multiplient et l’ASSE peut espérer une montée des enchères, à condition de ne pas attendre trop longtemps avant de trancher.

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