ASSE Mercato : on en sait plus sur un avenir de Lucas Stassin à l’Atlético Madrid

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par plusieurs clubs européens, Lucas Stassin (21 ans) a notamment attiré l’attention de l’Atlético Madrid. Selon nos informations, les Colchoneros ont bien pris des renseignements sur l’attaquant de l’ASSE, mais plusieurs obstacles restent à lever.

Lucas Stassin continue d’alimenter les discussions sur le marché des transferts. À seulement 21 ans, l’attaquant belge conserve une belle cote après deux saisons prometteuses sous les couleurs de l’ASSE. Et selon nos informations, l’Atlético Madrid s’est bien renseigné sur sa situation. L’intérêt espagnol semble donc réel. Mais de là à parler d’un transfert imminent, il y a encore un pas important à franchir.

L’Atlético s’est bien renseigné

De sources espagnoles, l’intérêt des Colchoneros pour Lucas Stassin est confirmé. Le profil de l’attaquant stéphanois est étudié à Madrid, où sa jeunesse, sa mobilité et son potentiel peuvent séduire. Mais l’Atlético ne compte pas faire n’importe quoi financièrement.

Le prix fixé par l’ASSE constitue notamment un premier obstacle. Les Verts espèrent récupérer environ 20 millions d’euros dans l’opération. Une somme importante pour un joueur de 21 ans qui évolue actuellement en Ligue 2, même si son potentiel et ses performances récentes ont fait grimper sa valeur.

Un départ conditionné à une vente à Madrid

Autre élément important : l’arrivée de Stassin à Madrid dépendrait d’abord du départ d’un attaquant. L’Atlético doit effectivement faire de la place dans son secteur offensif avant d’envisager une opération de cette ampleur. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le départ de Julian Alvarez ne serait pas forcément le scénario privilégié.

« Ce sera sans doute à cette condition. Pas forcément Julian Alvarez mais plutôt Alexander Sorloth », nous souffle un connaisseur espagnol du dossier. Une vente de Sorloth pourrait donc davantage ouvrir la porte à une arrivée de Stassin.

Simeone n’aurait pas encore validé le profil

Autre information importante : Lucas Stassin n’aurait pas encore été directement validé par Diego Simeone mais soufflée par un intermédiaire. Cela ne signifie évidemment pas que l’entraîneur argentin s’oppose à sa venue, mais simplement que le dossier n’a pas encore franchi toutes les étapes sportives nécessaires.

L’Atlético Madrid doit donc encore déterminer si le jeune Belge correspond parfaitement aux exigences de son projet et de son coach. Cette donnée explique également pourquoi aucune avancée concrète n’est actuellement enregistrée.

L’ASSE garde la main

Pour l’ASSE, la situation reste intéressante. Le club stéphanois sait que son attaquant suscite désormais l’intérêt de formations européennes et peut espérer voir la concurrence faire monter les enchères. Mais avec un prix fixé autour de 20 millions d’euros, les Verts devront également se montrer patients. L’Atlético Madrid dispose des moyens nécessaires, mais ne souhaite pas surpayer un joueur dont le profil n’a pas encore reçu l’aval définitif de Diego Simeone.

À ce stade, les Colchoneros se sont donc bien renseignés sur Stassin, mais plusieurs conditions doivent encore être réunies. Un départ offensif à Madrid, une validation sportive plus claire et un accord financier avec l’ASSE : le chemin reste encore long avant de voir Lucas Stassin porter le maillot de l’Atlético.