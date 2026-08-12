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FRANCE

ASSE Mercato : coup dur pour Miladinovic, malaise pour Duffus ?

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 09:20
Joshua Duffus (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato de l’ASSE pourrait encore nettement s’agiter au cours des prochains jours. 

L’ASSE doit encore gérer plusieurs départs avant la fin du mercato estival. Le club stéphanois souhaite alléger son effectif et trouver des solutions pour les joueurs disposant de moins de temps de jeu. Mais certains dossiers ne se déroulent pas comme prévu.

L’ASSE refuse l’offre du Partizan pour Miladinović

Selon Tribune Stéphanoise, l’ASSE aurait décliné la dernière proposition du Partizan Belgrade pour Igor Miladinović. Le club serbe aurait proposé un prêt avec option d’achat pour le milieu offensif. Une formule qui n’aurait donc pas convaincu les dirigeants stéphanois.

Cette décision constitue un coup dur dans la stratégie de dégraissage des Verts. L’ASSE espérait pouvoir trouver une solution pour plusieurs joueurs avant la fermeture du mercato, mais le dossier Miladinović reste donc ouvert. Le joueur devra désormais patienter pour connaître la suite de son aventure dans le Forez.

Duffus déjà frustré à Saint-Étienne ?

Autre dossier qui interpelle : celui de Joshua Duffus. L’attaquant anglo-jamaïcain avait pourtant été titularisé lors de chacune des rencontres de préparation estivale. Mais pour la première journée de Ligue 2 à Sochaux, Ian Cathro a choisi de le laisser sur le banc. Une décision forcément difficile à digérer pour le joueur de 21 ans, surtout après une préparation durant laquelle il avait régulièrement bénéficié de la confiance du staff. Et la frustration aurait rapidement dépassé le simple cadre sportif.

Selon Peuple Vert, Joshua Duffus aurait supprimé de ses réseaux sociaux l’ensemble de ses publications liées à l’ASSE. Un geste qui interpelle forcément. Même s’il est impossible d’en connaître précisément la signification, ce type de nettoyage sur les réseaux sociaux peut être interprété comme un signe de mécontentement. Le timing attire d’autant plus l’attention que Duffus venait de découvrir le banc après avoir été régulièrement titularisé durant la préparation. Pour l’heure, aucune décision concernant son avenir n’est annoncée.

Un dossier de plus à gérer pour les Verts

Cette situation arrive alors que l’ASSE doit déjà gérer plusieurs dossiers de départ. Le board stéphanois envisagerait encore au moins cinq sorties avant la fin du mercato estival. Le cas de Joshua Duffus pourrait donc rapidement devenir un sujet supplémentaire pour la direction. Le club devra notamment déterminer s’il compte encore sur son jeune attaquant ou s’il existe une possibilité de départ sous la forme d’un prêt ou d’un transfert.

Pour Ian Cathro, la situation devra également être clarifiée rapidement. Duffus doit comprendre quelle place il occupe réellement dans la hiérarchie offensive. Les prochains jours permettront surtout de savoir si son geste sur les réseaux sociaux correspond à une simple déception ou au début d’une véritable réflexion sur son avenir. Une chose est certaine : le mercato stéphanois est encore loin d’être terminé.

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