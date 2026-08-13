OM : nouveau rebondissement pour la première recrue de l’été !

Alors que sa visite médicale était programmée, un milieu de terrain attendu à l’OM ne rejoindra pas immédiatement Marseille. Un contretemps dans les négociations a retardé l’opération, sans pour autant la faire définitivement capoter.

La visite médicale finalement repoussée

L’OM pensait tenir sa première recrue du mercato estival. Selon les informations relayées par Foot01, un milieu de terrain devait passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec le club phocéen.

Thibaud Vézirian avait d’abord annoncé mercredi une arrivée imminente : « Visite médicale pour un milieu de terrain à l’OM. Normalement première recrue… Voyons d’abord si la visite est validée… » Mais le dossier a connu un coup de frein dans la nuit.

Le dossier resterait toujours ouvert

L’informateur marseillais a ensuite évoqué un « contretemps dans les négociations » et une visite médicale repoussée. Le joueur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, resterait néanmoins confiant, tout comme son entourage. Également annoncé dans d’autres clubs, il n’aurait encore signé nulle part.

Ce rebondissement intervient alors que l’OM n’a toujours enregistré aucun renfort à la mi-août. La question de la marge de manœuvre du club sur ce mercato est également soulevée par La Provence.

Mercato OM : pourquoi le club n’a toujours pas le droit de recruter. — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2087773800691536109

Genesio attend encore ses renforts

Après plusieurs départs, Bruno Genesio voit son effectif se réduire sans obtenir, pour l’heure, les renforts espérés. Une situation qui commence forcément à nourrir l’impatience des supporters marseillais, à moins de trois semaines de la fermeture du marché.

La direction phocéenne reste aussi active sur plusieurs pistes offensives, même si une priorité estimée à 6 M€ s’éloigne de Marseille. Concernant ce mystérieux milieu, la confiance resterait de mise malgré le rendez-vous médical manqué.