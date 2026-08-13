PSG : Kvaratskhelia a pris une grande décision pour son avenir, signature imminente

Khvicha Kvaratskhelia s’apprête à changer de représentant. Selon Fabrizio Romano, l’ailier du PSG a donné son accord pour être désormais représenté par Moussa Sissoko, un agent déjà très présent dans l’environnement du club parisien.

Khvicha Kvaratskhelia va bientôt tourner une nouvelle page dans la gestion de sa carrière. D’après une information publiée par Fabrizio Romano, l’international géorgien du PSG a accepté de confier ses intérêts à Moussa Sissoko, qui deviendra son nouvel agent.

L’information constitue un changement important dans l’entourage de l’attaquant parisien, arrivé au PSG en janvier 2025 en provenance de Naples. Depuis son arrivée dans la capitale française, Kvaratskhelia s’est progressivement imposé comme l’une des principales armes offensives de l’équipe.

Moussa Sissoko va représenter Kvaratskhelia

Ce choix rapproche également Kvaratskhelia d’un agent qui connaît déjà très bien l’environnement du Paris Saint-Germain. Moussa Sissoko représente notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, ou encore Bradley Barcola, dont la situation contractuelle et sportive fait actuellement l’objet de nombreuses discussions.

Sissoko possède par ailleurs une importante expérience dans la gestion des carrières de joueurs de très haut niveau. Son arrivée auprès de Kvaratskhelia pourrait donc avoir une influence sur les prochaines discussions entre le joueur et le PSG.

Kvaratskhelia est devenu un joueur majeur du PSG

Depuis son arrivée à Paris, Kvaratskhelia occupe une place importante dans le secteur offensif parisien, avec une saison dernière conclue à 19 buts et 10 passes décisives en 48 matchs. Le Géorgien a d’ailleurs idéalement lancé sa saison mercredi soir avec son but face à Aston Villa lors de la victoire en Supercoupe de l’UEFA.

Cette importance sportive explique naturellement l’attention portée à l’évolution de son entourage. Le changement d’agent ne signifie pas, à lui seul, une volonté de quitter le Paris Saint-Germain. À ce stade, il s’agit avant tout d’un changement dans la représentation du joueur.

Un choix qui pourrait compter pour la suite

L’arrivée de Moussa Sissoko auprès de Kvaratskhelia sera forcément suivie avec attention dans les prochains mois. Le nouvel agent devra notamment accompagner le Géorgien dans les différentes étapes de sa carrière parisienne et défendre ses intérêts dans les futures discussions avec le club.

Pour l’heure, aucun départ de Kvaratskhelia du PSG n’est à l’ordre du jour. Le principal élément à retenir est donc clair : Khvicha Kvaratskhelia a donné son accord pour être représenté par Moussa Sissoko, qui deviendra son nouvel agent.