La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En pleine Coupe du Monde, le PSG travaille en coulisses à l’arrivée d’un recrue mystérieuse en Ligue 1 au mercato estival.

Le PSG avance dans l’ombre. Alors que toute l’attention est portée sur la Coupe du Monde 2026, Luis Campos poursuit son travail en coulisses pour renforcer l’effectif parisien. Cette fois, le conseiller sportif du PSG ciblerait un joueur de Ligue 1 capable d’évoluer à plusieurs postes dans le secteur défensif.

Le PSG scrute la Ligue 1

Le journaliste Achille Ash révèle en effet que le PSG suit « de très près » un profil polyvalent évoluant dans le championnat de France. Toujours selon cette source, plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund, seraient également sur les rangs, preuve que le joueur ciblé possède une belle cote sur le marché.

Pour l’heure, aucun nom n’a officiellement filtré. Mais un profil correspond particulièrement à cette description : Ismaël Doukouré. À 22 ans, le joueur du RC Strasbourg est capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au milieu défensif, voire sur le côté droit. Une polyvalence très appréciée par Luis Enrique, qui recherche des joueurs capables de s’adapter à plusieurs systèmes de jeu.

Doukouré, l’heureux élu ?

Auteur de prestations solides en Ligue 1, Doukouré attire déjà de nombreux regards à l’étranger. Si la piste se confirme, le PSG devra composer avec une concurrence relevée, notamment celle du Borussia Dortmund, réputé pour sa capacité à attirer les jeunes talents à fort potentiel.

Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que d’une hypothèse. Le nom du mystérieux défenseur évoqué par Achille Ash n’a pas encore été dévoilé, mais une chose est certaine : le PSG continue de scruter attentivement le marché français pour préparer l’avenir.